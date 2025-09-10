Acusan a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, de crimen organizado

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien está detenido en Estados Unidos, ahora enfrentará varios cargos más, entre ellos, el de crimen organizado y explotación sexual de menores.

Cabe recordar que el sujeto cumple una condena de más de 16 años de prisión en el estado de California por abuso de tres menores de edad.

Naasón Joaquín García enfrenta nuevos cargos por crimen organizado y explotación sexual

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó en un comunicado este 10 de septiembre que Naasón Joaquín García está bajo custodia federal en la comunidad de Chino, California, donde cumple su condena estatal. Posteriormente, acudirá a comparecer ante el distrito Central de California.

“Durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la Iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó Jay Clayton, fiscal federal.

Añadió que tanto Naasón Joaquín como otras personas relacionadas con la iglesia La Luz del Mundo se aprovecharon de la fe de los seguidores con el fin de abusar de ellos, además que al ser denunciados, estos personajes usaron su “influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio”

Buscan a cómplices de Naasón Joaquín García prófugos en México

La acusación señala a Naasón Joaquín García, así como a Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Nuñez Joaquín y Silem García Peña, todos por tener conductas sexuales, financieras y delictivas que victimizaron a integrantes de La Luz del Mundo.

La investigación judicial destaca que durante décadas, dichos acusados facilitaron abuso sexual de niños y mujeres “incluyendo la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil sádico”.

Sosa, Rangel García y García Peña son considerados prófugos y las autoridades estadounidenses piensan que se encuentran en México, por lo que solicitarán su detención y posterior extradición a la Unión Americana para que enfrenten a la justicia, señala el comunicado.

“Esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y las transacciones financieras ilegales. Cada persona involucrada es cómplice en promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales”, declaró el agente especial a cargo, Harry T. Chavis, Jr.

