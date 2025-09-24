Lo acusan de tráfico sexual y crimen organizado; Naasón Joaquín García se declara no culpable

Naasón Joaquín García, líder de la llamada Iglesia de la Luz del Mundo, compareció en Nueva York por seis cargos federales, incluyendo tráfico sexual y crimen organizado y de todos se declaró no culpable.

La fiscalía lo acusa de liderar una red criminal que abusó de menores y mujeres usando la iglesia como fachada.

Su madre y sobrino también fueron arrestados, en el caso de la mujer de 79 años, Eva García de Joaquín, es acusada de tratar a menores de edad y mujeres para que su esposo y padre de Naasón, Samuel Joaquín Flores, quien fue líder de la Luz del Mundo y quien murió en 2014, cometiera abusos sexuales.

Se señala que ella misma, de acuerdo con las acusaciones formales, abusó sexualmente de mujeres y menores de edad durante varios años.

Cabe mencionar que la próxima audiencia de Joaquín García será el 16 de diciembre.

De qué acusan a Naasón Joaquín García

El líder de la iglesia de la Luz del Mundo compareció ente una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, y ahí escuchó los cargos en su contra, entre ellos: tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado.

Luego de que le leyeran los cargos en su contra fue trasladado a una cárcel de Brooklyn, Nueva York, ya acusado formalmente de seis delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.



Conspiración de crimen organizado

Conspiración de tráfico sexual

Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y coacción

Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales

Conspiración para explotar sexualmente a menores

Conspiración de explotación infantil

Cercanos a La luz del Mundo y acusados de varios delitos, los perfiles de los que buscaron ser jueces y magistrados

¿Qué es la iglesia de la Luz del Mundo?

Se trata de una organización cristiana con origen en México y que logró expandirse en varios lugares del mundo.

Era liderada por el padre de Naasón Joaquín García, quien le heredó la dirigencia de la organización. Su templo principal está en Los Ángeles, California y en Guadalajara tiene una sede.

Esta iglesia se describe como buscadora de retormar las précticas cristianas del pasado, donde enfocan a Jesucristo y su apóstoles.

Desde hace varios años, se le relaciona con una serie de escándalos porque sus líderes habrían participado en delitos como lavado de dinero y trata de personas para actividades sexuales.