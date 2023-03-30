Durante conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que llevarán el proceso penal correspondiente en contra del restaurante Sonora Grill a causa de discriminación y racismo en sus establecimientos, así como por fraude.

"Sonora Grill, no solamente o los dueños de estos establecimientos, no solamente no reconocen lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún, falsifica exámenes", destacó Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Geraldina González de la Vega, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), informó que las pruebas en contra de Sonora Grill no solo fueron los tuits de los testimonios, sino con un cúmulo de conversación en redes sociales y visitas a los restaurantes donde se percataron de las prácticas de racismo y discriminación.

En ese sentido, señaló que la cadena Sonora Grill no tuvo el interés para refutar las acusaciones. Además, falsificó exámenes y documentos necesarios para aprobar capacitaciones en contra de la discriminación y racismo hacia los clientes. Bajo ese tenor, la Copred determinó que sí son procedentes las acusaciones del restaurante.

Claudia Sheinbaum prepara denuncia contra Sonora Grill por racismo, discriminación y fraude



22 de las 27 evaluaciones fueron reprobadas por Sonora Grill

Geraldina González destacó que 22 de las 27 evaluaciones necesarias, contaban con un fallo en la Copred, por lo que Sonora Grill se aprovechó de la situación para obtener las constancias a pesar de que no pasaron los módulos necesarios. Mientras que, otras cinco, fueron falsificadas.

Cabe recordar que fue desde el pasado 1 de agosto de 2022 cuando la Copred anunció que se abrió un expediente en contra de Sonora Grill para comprobar las quejas por conductas de racismo denunciadas en un restaurante de la zona de Polanco en la CDMX.

Y es que diversos usuarios en redes sociales señalaron que el restaurante, ubicado en Masaryk, a los clientes los dividían en dos grupos dependiendo de cómo se veía, pues "daría una mala imagen del establecimiento".