Corte de agua CDMX: Lista de colonias afectadas en Iztapalapa e Iztacalco hasta el 22 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México (CDMX) informó que, debido a la falla mecánica en una bomba, al menos dos colonias de la alcaldía Iztapalapa y una más en Iztacalco sufrirán un corte en el servicio del líquido.

Colonias afectadas por la falla de bomba de agua en CDMX

Las colonias impactadas son Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco, así como Doctor Ortiz Tirado y Paseos de Churubusco en la alcaldía Iztapalapa.

Este corte afecta a miles de hogares que dependen del servicio para sus actividades diarias.

La Segiagua informó que trabaja en la reparación de la bomba en el pozo El Sifón, que provee de agua a estas colonias en el oriente de la CDMX.

¿Cuándo y a qué hora regresará el agua en Iztapalapa e Iztacalco?

Las autoridades comunicaron que el corte de agua se mantendrá hasta el próximo 22 de agosto de 2025, alrededor de las 22:00 horas, momento en el que estiman completar los trabajos de reparación de la bomba dañada. Se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a la información oficial que se publica en redes sociales y comunicados para evitar contratiempos.

Asimismo, las autoridades han habilitado canales de comunicación para informar sobre el avance de la reparación y resolver dudas de los usuarios afectados, ya sea en las redes sociales oficiales de la Segiagua en X y Facebook, así como por un canal de WhatsApp. Se aconseja a la población racionar el uso del agua en la medida de lo posible para optimizar los recursos disponibles durante este periodo.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de las Alcaldías @IztacalcoAl e @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El Pozo El Sifón suspenderá temporalmente su operación debido a una falla mecánica en la bomba.



🛠️ Se prevé una disminución en el suministro de agua en las colonias Agrícola Oriental en… pic.twitter.com/WuXn4mRGys — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 17, 2025

¿Cómo pedir una pipa de agua en Iztacalco e Iztapalapa?

Existen al menos dos formas de obtener una pipa de agua en la CDMX: una es por medio de las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en la cual deben acudir deforma personal al área de Atención ciudadana para solicitar el servicio o llamando al número telefónico 55 5604 0127, extensión 420

Mientras que en la alcaldía Iztapalapa es posible acudir al Centro de Servicios y Atención Ciudadana para solicitar este servicio, al proporcionar nombre, domicilio, entre qué calles, la colonia, código postal y teléfono para aclaraciones y notificaciones.

En ambos casos, las dependencias deberán dar respuesta a su solicitud en un plazo de 24 horas, de acuerdo con lo indicado en sus sitios web.