¿Buscas empleo? CDMX necesita 200 nuevos conductores de trolebús

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, anunció que el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) requiere 200 nuevos conductores de las unidades de trolebús.

En la presentación de la entrega de 19 nuevos trolebuses como parte de las labores de mitigación por un desarrollo inmobiliario en Río San Joaquín, la mandataria de la capital del país abundó en la necesidad de nuevos choferes para este servicio de transporte público.

Hoy se hace realidad la puesta en marcha de 17 nuevos Trolebuses, que recibimos en donación, como parte del cumplimiento a la medida de mitigación por el desarrollo inmobiliario de Grupo Mira, en Río San Joaquín.#MásYMejorMovilidad#MovilidadCDMX#Electromovilidad pic.twitter.com/7FuzbdeKxI — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) May 8, 2023

¿Cómo ser conductor de trolebús en la CDMX?

Claudia Sheinbaum mencionó que la convocatoria para contratar a 200 nuevos conductores de trolebús está abierta y los interesados pueden llamar al número telefónico de Locatel, 55 5658 1111, para obtener más información.

“Requerimos 200 nuevos conductores, es una convocatoria abierta. Para quien quiera ser nuevo conductor de trolebuses en la ciudad se comunique a Locatel, para que de ahí se dirija y sean nuevos conductores”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La jefa de gobierno abundó que los derechos laborales de los colaboradores del Sistema de Transportes Eléctricos son “de los mejores” que tiene cualquier trabajador del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Te interesa operar un trolebús 🚎? Invitamos a los habitantes de la #CDMX, para que se sumen como conductores 👨🏽👩🏽



Se requieren 2⃣0⃣0⃣ nuevas personas, la convocatoria está abierta, pueden comunicarse a @locatel_mx para recibir la información necesaria. #MásYMejorMovilidad pic.twitter.com/FBxtw7Qorv — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 8, 2023

¿Qué documentos necesito para ser chofer de trolebús en la CDMX?

Fuerza Informativa Azteca llamó a Locatel para consultar los requisitos para ser conductor de trolebús. Es necesario presentar los siguientes documentos, algunos de ellos en original y copia, para formar parte de esta convocatoria del Sistema de Transportes Eléctricos y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX:



Constancia original que compruebe tres años de experiencia en manejo de vehículos de dimensiones grandes.

Identificación oficial con fotografía como credencial del INE, pasaporte o cédula profesional en original y copia.

Certificado de estudios de bachillerato en original y copia.

Acta de nacimiento en original y copia.

Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, como recibo de luz, agua o teléfono.

Copia de la Constancia de Situación Fiscal con el RFC del interesado

Licencia tarjetón tipo C vigente en original y copia

Dos cartas de recomendación.

Copia del CURP actualizado.

Copia del Número de Seguridad Social (NSS) actualizado.

Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, con fondo blanco y terminado en papel mate.

Una vez recolectados todos los documentos, es necesario presentarse en la sede de Sistema de Transportes Eléctricos, ubicada en Municipio Libre número 402, colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas y el teléfono de contacto es el 55 5539 2800.

