CDMX registra alta demanda en la vacunación de 18 a 29 años

Ciudad de México. La ciudad de México permanece en Semáforo Naranja la semana del 2 al 8 de agosto. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que se ha registrado una demanda muy grande en la CDMX en la vacunación contra Covid-19 de 18 años a 29 años de edad.

En confrencia de prensa virtual, autoridades capitalinas hicieron en llamado a evitar aglomeraciones en las sedes de vacunación por lo que piden respetar el día, hora y la alcaldía en la que se tiene la cita “es insostenible una situación en la que llegan 150 por ciento personas de las que esperamos” afirmó Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

CDMX pide no compartir comprobantes de domicilio

Pide no compartir comprobantes de domicilio ni venderlos, y tampoco hacer photoshop de comprobantes de otras alcaldías. “ayúdennos a cumplir la meta de vacunación” apuntó.

Informó que esta semana se observó un marcado incremento en el número de personas ingresadas a hospitales en el Valle México, el viernes 23 de julio había 3 mil 441 personas internadas y a la fecha se contabilizan 4 mil 152, lo que significa un aumento de 712 personas. De 18 a 29 años sigue siendo el grupo de edad con más casos activos.

En varios puntos de la Ciudad hay registro de muchas personas que llegan a vacunarse y no son residentes de la Capital, afirmó Clark.

La demanda ha superado por mucho a la población esperada y ha rebasado el colchón de vacunas con el que cuentan. Hoy tuvieron que resurtir vacunas en la mañana para garantizar la vacunación en todas las sedes.

En las alcaldías Miguel Hidalgo y en Benito Juárez ha habido muchas personas que no residen en las alcaldías que se han prestado comprobantes de domicilio. “Esto es lo que en realidad le pedimos a la gente que no haga. Lo que queremos es garantizar las vacunas a la gente de la alcaldía… si vemos este tipo de conductas de gente que está viniendo de otras alcaldías tenemos que ser más estrictos, eso no le conviene a nadie” señaló Eduardo Clark.

Adelantan vacunación en Iztacalco

El gobierno capitalino informa que los ciudadanos de 18 a 29 años de edad que han sido citados el domingo para vacunarse en el Palacio de los Deportes podrán acudir mañana porque avanzó rápido la vacunación en la alcaldía y pueden adelantarlo.

Este fin de semana el Gobierno Capitalino anunciará la aplicación de segundas dosis a población de 40 a 49 años que recibió la vacuna AstraZeneca a finales de mayo y principios de junio.

Se prevé que este anuncio se dirija a las alcaldías Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta que son las que tuvieron vacuna en las fechas referidas.