¡Comienza la semana sin multas! Así opera el Hoy No Circula este lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto de 2025, se activa el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El objetivo de esta medida es reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad en el Valle de México. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te detallamos qué vehículos, según su color de engomado, terminación de placa y holograma, deberán suspender su circulación para evitar multas.

¿Qué autos no circulan este lunes 25 de agosto?

De acuerdo con el reglamento de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que tienen prohibido circular este lunes en la CDMX y Edomex son:



Engomado: Amarillo

Amarillo Terminación de placa: 5 y 6

5 y 6 Holograma de verificación: 1 y 2

Esta restricción vehicular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, que se aplicará en un total de 75 municipios, ampliando considerablemente la cobertura del programa para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Calendario semanal del Hoy No Circula 2025, ¿cómo aplica?

Para que planifiques tu semana, te presentamos el calendario oficial del programa Hoy No Circula que aplica de lunes a viernes tanto en la CDMX como en el Edomex:



Lunes: Descansan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 (holograma 1 y 2).

Martes , descansan los autos con engomado rosa , terminación de placa 7 y 8 (holograma 1 y 2).

, descansan los autos con , terminación de (holograma 1 y 2). Miércoles , descansan los autos con engomado rojo , terminación de placa 3 y 4 (holograma 1 y 2).

, descansan los autos con , terminación de (holograma 1 y 2). Jueves , descansan los autos con engomado verde , terminación de placa 1 y 2 (holograma 1 y 2).

, descansan los autos con , terminación de (holograma 1 y 2). Viernes, descansan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 (holograma 1 y 2).

¡Tómalo en cuenta! No acatar las restricciones del Hoy No Circula puede generar una sanción económica considerable. En 2025, las multas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que se traduce en un monto de $2,264 a $3,394 pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón.