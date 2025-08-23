Hoy No Circula Sabatino 23 de agosto: placas y hologramas restringidos en CDMX y Edomex

Este sábado 23 de agosto, correspondiente al cuarto sábado del mes, aplica el programa Hoy No Circula sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). De acuerdo con lo establecido, los vehículos con terminación de placa par (2, 4, 6, 8 y 0) deberán suspender su circulación durante todo el día.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula Sabatino es una extensión del programa implementado entre semana para disminuir la contaminación y regular el tránsito vehicular. Se aplica únicamente a los automóviles con holograma 1 y 2, dependiendo si corresponde al segundo o cuarto sábado de cada mes.

En este caso, al ser cuarto sábado de agosto, los autos que tienen placas con terminación par deberán permanecer guardados de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. La medida se extiende tanto en la Ciudad de México como en varios municipios metropolitanos del Estado de México.

Es importante señalar que quedan exentos los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, siempre y cuando tengan verificación vigente.

Municipios donde aplica en el Estado de México

El programa no solo se aplica en la capital del país. También rige en 18 municipios mexiquenses que colindan con la Ciudad de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán y Huixquilucan, entre otros. La finalidad es homologar la estrategia ambiental en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Multas por no respetar el Hoy No Circula Sabatino

Quienes incumplan el Hoy No Circula 23 de agosto se exponen a multas económicas y a la remisión de su vehículo al corralón.

En la Ciudad de México, las sanciones van de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), lo que representa un costo superior a los tres mil pesos. Además, el gasto de la grúa y el tiempo perdido en liberar el vehículo son consecuencias adicionales que afectan a los conductores que no respetan la norma.

Importancia del programa ambiental

El objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la región. En particular, los fines de semana suelen registrar un aumento de automóviles en circulación por actividades recreativas y comerciales, lo que incrementa la emisión de contaminantes. De ahí que el esquema sabatino sea una herramienta clave para la gestión ambiental.