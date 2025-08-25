¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 25 de agosto?
Entérate de los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 25 de agosto desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 25 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en los productos de primera necesidad, donde señaló los establecimientos donde tienen los artículos más bajos y como comparación los que los tienen más altos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, mejor conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.