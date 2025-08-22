Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 22 de agosto: ¿Qué dijo sobre la renuncia de Vidulfo Rosales?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 22 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Se prevé que la presidenta sea cuestionada sobre la polémica de Néstor Vargas y a quien propuso como representante del Poder Ejecutivo en el nuevo Órgano de Administración Judicial, organismo que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, que sea cuestionada sobre el caso de que Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014. Esto, supuestamente porque fue invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).