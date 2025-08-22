Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 22 de agosto: ¿Qué dijo sobre la renuncia de Vidulfo Rosales?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 22 de agosto.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 22 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.
Se prevé que la presidenta sea cuestionada sobre la polémica de Néstor Vargas y a quien propuso como representante del Poder Ejecutivo en el nuevo Órgano de Administración Judicial, organismo que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal.
Asimismo, que sea cuestionada sobre el caso de que Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014. Esto, supuestamente porque fue invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mañanera EN VIVO
Renuncia de Vidulfo Rosales
La presidenta fue cuestionada sobre que Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014. Esto, supuestamente porque fue invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No tengo más información que lo que sale en los medios, habría que esperar a ver qué sale de información, la corte es autónoma”, dijo. Asimismo, pidió esperar a que le dieran detalles sobre este tema.
Polémica de Néstor Vargas
Néstor Vargas Solano, quien fuera su consejero jurídico en la Ciudad de México, fue propuesto por la presidenta Sheinbaum como representante del Poder Ejecutivo en el nuevo Órgano de Administración Judicial, organismo que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, no está limpio.
En 2022, Néstor Vargas fue acusado de acoso sexual por su compañera de trabajo Tania Monserrat Castillo, quien interpuso formal denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
¿A qué hora comienza la conferencia mañanera de la presidenta?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.