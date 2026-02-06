¡Se armó la fiesta! Con música y baile celebran la captura del alcalde de Tequila

En Tequila, Jalisco, hay música, baile y festejo en las calles tras la detención del alcalde Diego “N” fue recibida por decenas de habitantes como una liberación colectiva, una reacción poco común que dejó claro el nivel de hartazgo social que se había acumulado en el municipio.

Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos reunidos en la Glorieta de Tequila, celebrando tras confirmarse la captura del alcalde, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y por encabezar una red de extorsión contra empresarios y comerciantes locales. No hubo consignas partidistas ni reclamos formales: el mensaje fue claro sin necesidad de discursos.

Una celebración en Tequila Jalisco que envía un mensaje político

No es habitual que una comunidad celebre la caída de su propio alcalde. En Tequila ocurrió porque, para muchos, la detención representó el fin de un periodo marcado por abusos, presiones y desconfianza. La reacción social fue tan contundente como simbólica: si una detención se convierte en fiesta, es porque la legitimidad del poder ya estaba rota.

Durante la concentración, algunos asistentes colocaron pancartas con mensajes irónicos y de crítica directa. Frases como “Sus chistes son buenos, pero los problemas del pueblo no tienen gracia” o “Diego Rivera que Dios te guarde y se le olvide dónde” reflejaron el sentir de una población cansada. Otras apelaban a la nostalgia: “Añoro mi pueblo antiguo, mi querido Tequila”, una frase que resume la sensación de haber perdido la tranquilidad.

Detención del alcalde de Tequila ligada a denuncias ciudadanas

La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Diego “N”, derivada de denuncias ciudadanas y como parte del seguimiento a la Operación Enjambre, una estrategia federal que previamente derivó en la captura de al menos tres presidentes municipales en el Estado de México.

El arresto se llevó a cabo en Jalisco, y de acuerdo con las investigaciones, el edil es señalado por presuntamente operar esquemas de extorsión dirigidos a empresas cerveceras y tequileras, sectores clave para la economía local.

El alcalde de Tequila tenía presuntos nexos con el CJNG y red interna de corrupción

Los reportes de seguridad ubican al alcalde como presunto vínculo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Además, se le atribuye el liderazgo de una estructura de corrupción dentro del ayuntamiento, donde funcionarios municipales habrían participado en extorsiones y desvío de recursos públicos.

En mayo de 2025, Diego “N” ya había sido citado por la Fiscalía estatal tras un evento musical en el que se proyectaron imágenes alusivas a “El Mencho”, lo que encendió alertas sobre posibles nexos criminales.

Más funcionarios detenidos tras la captura de Diego Rivera

La caída del alcalde no fue un hecho aislado. Junto a él, también fueron detenidos Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas. Todos son investigados por presuntos vínculos con el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de una red operando desde el interior del gobierno municipal.

Mientras las investigaciones avanzan, en Tequila la imagen ya quedó grabada: un pueblo que celebró la caída de su autoridad, no por revancha, sino por alivio.