La historia de Cereza, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión de la pipa de gas

En medio de la tragedia y la devastación que dejó la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ha surgido una historia de supervivencia que ha conmovido a miles: la de “Cereza”, una perrita embarazada que fue rescatada de entre el caos con graves quemaduras y en plena labor de parto.

Gracias a la labor de la organización “Huellitas, amor sin fronteras”, Cereza fue sometida a una cesárea de emergencia donde, en un hecho calificado como un “milagro” por las rescatistas, tanto ella como cinco de sus crías lograron sobrevivir y ahora luchan por sus vidas.

¿Cómo hallaron a Cereza, la perrita embarazada?

Tras la devastadora explosión del 11 de septiembre en el Puente de la Concordia, rescatistas de la fundación “Huellitas, amor sin fronteras” encontraron a una perrita corriendo desorientada y en estado de shock. El animal presentaba graves quemaduras visibles, pero la emergencia era doble: el trauma del incidente le había provocado el inicio del trabajo de parto.

A través de redes sociales, se pudo observar una imagen de una mujer cargando en sus brazos a la perrita, prácticamente inconsciente, mientras huían de la zona cero del brutal estallido, mismo que ya cobró seis víctimas mortales.

😔💔 "Cereza" es una perrita que sufrió graves quemaduras tras la #Explosión de la pipa en Iztapalapa



Se encontraba embarazada y por fortuna sus perritos se encuentran bien 🙏🏻 El refugio @HASF_AnaSDiaz se está haciendo cargo de todos los gastos pic.twitter.com/FXnp8quLLv — adn40 (@adn40) September 11, 2025

Los rescatistas, quienes la nombraron “Cereza”, creen que es una perrita de casa que se perdió en medio del caos, por lo que mantienen la esperanza de que su familia pueda reconocerla.

Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde el diagnóstico confirmó la urgencia de practicarle una cesárea para salvar su vida y la de sus cachorros. A pesar de su estado crítico y las graves lesiones, la perrita sobrevivió a la cirugía y dio a luz a cinco crías que también nacieron con vida.

“Está luchando por vivir": El estado Cereza y sus crías tras la explosión de la pipa de gas

La fundadora de la organización, Ana Silvia Díaz, informó que el estado de salud de toda la familia es reservado. “Cereza se encuentra en condición grave y está luchando por vivir”, señaló. La perrita necesitará una segunda cirugía para tratar sus quemaduras; sin embargo, de inmediato calificó como “milagro” el poder mantenerla con vida.

Por su parte, los cinco cachorros nacieron de forma prematura y se encuentran en condición delicada, requiriendo cuidados intensivos debido a su fragilidad.

Para la madrugada de este jueves, el grupo rescatista informó: “Hoy Cereza, tras un parto prematuro, sigue de pie. Se asoma a la cuna de sus bebés con fe, con esperanza, con la fuerza que solo los perros tienen… una fuerza que los humanos JAMÁS entenderemos”.

Los gastos veterinarios para la cirugía, hospitalización, medicamentos y cuidados intensivos de Cereza y sus cinco bebés son muy elevados. Por ello, la organización “Huellitas, amor sin fronteras” ha lanzado un llamado a la solidaridad para poder cubrir los costos

Para quienes deseen apoyar, la organización está recibiendo donativos a través de sus redes sociales oficiales (Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F), donde han publicado los datos.