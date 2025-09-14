Mueren 3 cachorros de “Cereza”, perrita sobreviviente de la explosión en Iztapalapa; ¿cómo sigue?

La explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, no solo dejó 13 personas fallecidas y decenas de heridos, también afectó a varios animalitos que se encontraban en la zona, como el caso de la perrita “Cereza”.

Al ver a la perrita con quemaduras graves, la asociación “Huellitas, amor sin fronteras”,, liderada por Ana Silvia Díaz F., no dudó en trasladarla de inmediato a una clínica veterinaria, donde tuvo que someterse a una cesárea para salvar a sus cachorros.

¿Quién es “Cereza”, la perrita afectada por la explosión?

“Cereza” fue rescatada durante la emergencia bajo el Puente de la Concordia. Debido a la onda expansiva que dejó la explosión de la pipa que trasportaba casi 50 mil litros de gas LP, el animalito sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

Como si la situación no fuera ya grave, también se le diagnosticó anemia y desnutrición, según informó la organización. Por ello, se le practicó una cesárea de emergencia para intentar salvar tanto su vida como la de sus crías.

Debido a las heridas, “Cereza” tuvo que ser vendada en todo el cuerpo, dejando expuesta únicamente la zona donde alimenta a sus cachorros. Sin embargo, por falta de madurez, tres de sus hijos no lograron sobrevivir.

Estado de salud de “Cereza” y sus cachorros

De acuerdo con los reportes médicos, el pronóstico de “Cereza” sigue siendo reservado, pues además de las quemaduras, ya presentaba un estado de salud delicado por la anemia.

La asociación compartió imágenes de la perrita comiendo por sí misma, aunque los veterinarios advierten que necesitará semanas de tratamiento intensivo.

Los dos cachorros sobrevivientes también permanecen bajo cuidado, con atención especializada, aunque pese a esto se mantienen pegados a su madre.

¿Qué causó la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde, confirmó que el exceso de velocidad es la posible causa de la volcadura de la pipa,

El dictamen pericial determinó que la unidad impactó contra el muro de contención y el pavimento, lo que provocó la fuga del combustible y posteriormente la nube de explosión.

El saldo hasta el momento es de 13 personas muertas, 94 lesionadas y 40 hospitalizadas, además de varios animales heridos, entre ellos la perrita “Cereza”.