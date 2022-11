Malas decisiones financieras agudizan crisis de la CFE: analistas

Hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es víctima de sus malas decisiones financieras.

La más reciente, dicen los especialistas, es la compra de una central de generación a una empresa estadounidense en Baja California Sur. La analista en temas energéticos Susana Cazorla señala: “Se está comprando ahí una central que no es lo más eficiente, no es lo más barato y no es lo que te garantiza además que va a tener energía en Baja California Sur”.

Así es, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desembolsó 180 millones de dólares (mdd) por una central que no resuelve la demanda a mediano plazo.

Y los analistas cuestionan por qué se hizo esta adquisición en un momento en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene finanzas dañadas y números rojos. “Le estamos dedicando recursos que no tenemos, CFE no tiene, nosotros le estamos aportando las aportaciones que tienen ahí son de nuestros impuestos no creo que se estén tomando las decisiones más eficientes”, indicó Susana Cazorla.

Y hay más datos sobre CFE que preocupan, por ejemplo, su deuda total creció 21% a septiembre, hasta los 1.7 billones de pesos. Además, los adeudos a proveedores repuntaron 32.4%, también con datos al noveno mes de este año, y suman 77 mil 600 millones de pesos.

Deuda y malas decisiones en CFE

Y el problema será mayor en los próximos años, advierten los especialistas, porque su operación será más costosa al hacer a un lado la generación de empresas renovables, es decir, más eficientes y que tienen costos más bajos.

Susana Cazorla señala: “Sería mucho más fácil que el gobierno dejara operar los privados en lugar de gastar esas cantidades de dinero impresionante”.

¿Y recuerda usted el apagón de diciembre de 2020? Todavía se arrastran las pérdidas por la compra de gas natural a precios exorbitantes.

Así lo señala el analista en temas energéticos Víctor Ramírez: “Hay un problema de administración, están intentando patear el balón, muchísimas cosas, por ejemplo, la deuda de ‘Uri’, de la tormenta invernal de febrero pasado, no se ha terminado de solventar y no se han recuperado todos esos costos”.



Y advierten que viene un cierre de año todavía peor, pues se esperan incrementos en los costos de insumos como el gas natural, que agudizarán la crisis de la CFE.