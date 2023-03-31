Las razones por las que Italia prohibió el uso del ChatGPT

Los contenidos creados por inteligencia artificial a través de aplicaciones y servicios de mensajería podrían tener sus días contados... al menos en Italia donde autoridades prohibieron el uso del ChatGPT con "efectos inmediatos", esto por una serie de preocupaciones ligadas a la recopilación ilegal de datos personales.

El ChatGPT ha tomado relevancia durante las últimas semanas y cada vez es más común encontrar historias y "predicciones del futuro" que realizó este sistema a través del procesamiento de grandes cantidades de información, aunque estas no siempre correspondan a la realidad.

La prohibición en Italia es una de las medidas más drásticas, pero no es la primera en coincidir que, desarrollos tecnológicos como el del ChatGPT, deben ser regulados y utilizados bajo vigilancia hasta confirmar que no representan ningún tipo de riesgo.

¿Qué es y cómo funciona el ChatGPT?

Surgido en noviembre de 2022, el ChatGPT fue creado por la empresa OpenAI, que presentó el producto como un chat basado en un modelo de lenguaje por inteligencia artificial, el cual revolucionaría la forma en que se comunican los humanos.

Mucho se ha hablado de una herramienta de #InteligenciaArtificial llamada #ChatGPT; en México, hay algunas personas que le tratan de sacar jugo



Expertos consideran que esta plataforma es más utilizada en soporte técnico, servicio al cliente y call centers



Nota de @EnriqueParGen pic.twitter.com/4Fv3sruZjb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

En términos generales, funciona a través de un sistema en el que puedes preguntar o solicitar algo y obtendrás una respuesta generada por un bot.

Sin embargo, al tratarse de un "robot", ChatGPT podría tener respuestas a casi cualquier petición, incluyendo la creación de un resumen, la elaboración de un artículo, una lista, un cuento, explicar un concepto, entre otras cosas.

¿Por qué bloqueó Italia el ChatGPT?

Los gobiernos han reconocido que el ChatGPT tiene bondades; no obstante, desde su lanzamiento han surgido una serie de eventos que ponen en jaque a la empresa OpenAI.

El más conocido fue una filtración de datos sufrida por ChatGPT, donde cientos de conversaciones entre el bot y usuarios quedaron expuestas. Unos días después, autoridades de Estados Unidos cuestionaron que OpenAI no dé a conocer qué tipo de información recopila y almacena por parte de sus usuarios.

#ChatGPT The Italian SA imposed an immediate temporary limitation on the processing of Italian users’ data by #OpenAI, the US-based company developing and managing the platform. An inquiry into the facts of the case was initiated as well https://t.co/1ipz68unnI #GarantePrivacy pic.twitter.com/L8aWqOkmLD — Garante Privacy (@GPDP_IT) March 31, 2023

Precisamente, el GPPD de Italia, organismo encargado de proteger los datos personales, ordenó con "efecto inmediato" el bloqueo del ChatGPT y pidió iniciar una investigación contra la compañía hasta que justifique cuál es el tratamiento que tiene sobre los datos.

Este ente regulador también advirtió que ChatGPT asegura que únicamente personas mayores de 13 años pueden utilizar el servicio, pero en la realidad no tienen un filtro para verificar la edad de los usuarios que hacen uso del bot.

Esto los expone a respuestas "absolutamente inadecuadas en comparación con su grado de desarrollo y autoconciencia”, según las autoridades.

La empresa OpenAI ahora debe responder ante las autoridades y confirmar, con pruebas, que es capaz de recopilar datos sin lucrar con los mismos, garantizando además que los datos estén protegidos de cualquier situación irregular.