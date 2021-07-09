En Chile, demandan a paciente cero de variante Delta

Una mujer, que es la paciente cero de la variante Delta en Chile, fue demandada por las autoridades de ese país bajo el cargo de atentar contra la salud pública.

De acuerdo con las autoridades de Chile, la mujer no respetó la cuarentena que se impone al ingresar al país, como lo indican los protocolos sanitarios.

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La paciente cero de la variante Delta había viajado a Estados Unidos junto con su hermana y su cuñado para asistir al funeral de su padre, en el que había otras 20 personas.

La mujer pudo ingresar al país con una prueba negativa de Covid-19, pero no respetó la cuarentena que se les impone a viajeros que ingresan a Chile.

Por ello, la paciente cero, junto con su hermana y su cuñado, fueron demandados por Patricio Caroca, fiscal de la comuna de San Javier de Loncomilla.

Paciente cero de variante Delta pasó a gasolinera tras viaje a EU

De acuerdo con el fiscal, la mujer solicitó permiso para estar en la comuna de San Javier por lo que tendría que estar en cuarentena en su domicilio, pero la mujer y las otras dos personas hicieron una parada en una gasolinera, incluso hablaron con otras personas que se encontraban en la tienda de alimentos del lugar, después subieron a su vehículo y siguieron su viaje.

Tal como se les indicó en correos electrónicos, así como en resoluciones sanitarias que regulan las cuarentenas, estos no debían mantener ningún tipo de contacto que implique terceras personas. No obstante, se detuvieron en la ruta sur.

Las autoridades de Chile consideraron que la paciente cero infringió el Artículo 138 de la Constitución y presuntamente mintió al decir que cumpliría con el aislamiento obligatorio, que es de 10 días.

Paciente cero enfrenta demanda en Chile por no respetar cuarentena

La paciente cero de la variante Delta ahora enfrenta una demanda, la cual fue aceptada por el juez, quien argumentó que las tres personas que fueron denunciadas sabían de las medidas que debían tomar y aun así decidieron omitirlas.

Estaban en conocimiento de las condiciones y vulneraron de manera intencional y más aún mintieron a la autoridad.

El fiscal de la comuna solicitó al juez que ni la paciente cero, ni los otros implicados salgan del país. La investigación fijó un plazo de dos meses para determinar la culpabilidad de la portadora de la variante Delta, considerada peligrosa por las autoridades sanitarias.

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