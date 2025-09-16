Gustavo Alfredo “N”, chofer al autobús embestido por un tren en el municipio de Atlacomulco el 8 de septiembre, fue ingresado a un penal en el Estado de México (Edomex).

Este caso ha dado un giro al darse a conocer información relevante que forma parte de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia estatal.

El hombre, informó la institución, abandonó el lugar de los hechos y no fue detenido por ninguna autoridad, por lo que era buscado en el Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, donde fue detenido.

Testigos señalan que chofer de autobús en Atlacomulco traía música alta

El conductor del autobús fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social en El Oro, luego de ser detenido por los hechos en los que 10 personas murieron y 62 más resultaron lesionadas.

Al investigar lo sucedido, las autoridades entrevistaron a testigos, quienes refirieron que “el chofer llevaba la música muy alta”, lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora momentos antes de chocar.

El 10 de septiembre, el Agente del Ministerio Público, obtuvo del Poder Judicial del Estado de México, orden de aprehensión en contra de Gustavo Alfredo “N” por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Policías de Investigación de la Fiscalía Estado de México se trasladaron al Fraccionamiento Villas del Paraíso ubicado en Morelia, Michoacán, donde lo detuvieron.

¿Qué se sabe del choque del tren con un autobús en Atlacomulco?

La investigación refiere que Gustavo Alfredo “N” conducía un autobús de Herradura de Plata, en el que viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, ubicado en la colonia Las Mercedes, el autobús estaba detenido cerca de las vías del tren.

No obstante, el conductor reanudó la circulación al frente cuando en el momento en que se aproximaba la locomotora, presuntamente sin percatarse de ello, por lo que invadió su paso y ocasionó el siniestro.

Tras el choque del autobús con el tren en Atlacomulco murieron siete mujeres y tres hombres, mientras que 36 mujeres y 26 hombres, de las cuales 55 fueron trasladadas a diferentes hospitales de la región para recibir su atención médica, 42 de ellas ya fueron dadas de alta, 10 permanecen internadas reportadas en estado de salud delicado y tres más también hospitalizadas con estado estable.