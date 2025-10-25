Aparatoso choque de microbús en Paseo de la Reforma deja más de 15 lesionados en la colonia Guerrero

Un fuerte choque en Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Guerrero, dejó más de 15 personas lesionadas la tarde de este sábado. De acuerdo con reportes de las autoridades, un microbús del transporte público perdió el control mientras circulaba por los carriles centrales, lo que provocó que chocara contra un poste cercano a la estación del Metrobús.

Más de 15 personas lesionadas tras choque en Paseo de la Reforma

Testigos señalaron que el conductor manejaba a exceso de velocidad y con la música a todo volumen, lo que habría causado que se distrajera y perdiera el control de la unidad.

Mencionaban que de no haber sido por el poste, la unidad se podía haber volteado sobre el pavimento. Al lugar acudieron paramédicos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender a las víctimas.

🚨🚑Servicios de emergencia laborando por accidente vial sobre Av. Paseo de la Reforma y Matamoros, colonia Guerrero, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Av. Insurgentes Norte.

📲#911CDMX

📹#OjosDeLaCiudad#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/a9pPHu1CQl — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 25, 2025

Varias ambulancias se movilizaron para trasladar a las personas con lesiones más graves a hospitales cercanos. Otras fueron valoradas sobre la banqueta, donde permanecieron visiblemente aturdidas y con heridas menores.

El conductor del microbús fue detenido por elementos de la SSC y permanece bajo custodia mientras se determina su situación legal.

Las autoridades capitalinas investigan si el vehículo contaba con las condiciones mecánicas adecuadas y si el chofer operaba bajo el reglamento de transporte correspondiente.

Choque entre un Metrobús y una camioneta, deja tres lesionadas sobre Paseo de la Reforma

El pasado 23 de octubre, se registró un accidente en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con Sevilla, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cuando una camioneta de carga impactó a un Metrobús que circulaba por la zona.

El choque provocó la ruptura del cristal de una de las ventanillas del transporte, causando lesiones a tres pasajeras, una de ellas con afectación en el rostro.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las afectadas en el lugar, brindando los primeros auxilios antes de su traslado, en caso de ser necesario.

Cabe mencionar que en lo que va del mes de octubre, se han registrado más de cinco accidentes de transporte público en las calles de la CDMX.