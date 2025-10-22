Choque entre Metrobús y auto particular, deja varios lesionados sobre Tepeyac Insurgentes

Un Metrobús se vio involucrado en un choque con un auto particular en la colonia Tepeyac Insurgentes, dejando al menos 10 personas con lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó que, tras el impacto, el vehículo fuera proyectado hacia un zaguán. Las maniobras de los servicios de emergencia afectaron temporalmente el carril exclusivo del Metrobús mientras se atendía la situación.

Lesionados tras choque en Tepeyac, Insurgentes

Un Metrobús se vio involucrado en un fuerte accidente sobre la Calzada de los Misterios, en la esquina con Ricarte, dejando varios pasajeros con lesiones leves.

La unidad involucrada tenía como destino Indios Verdes–La Villa, y el accidente interrumpió temporalmente el tránsito en la zona.

Según los primeros reportes y el seguimiento en el lugar de los hechos, la unidad de transporte se impactó contra un vehículo particular, lo que provocó que el parabrisas del Metrobús quedara prácticamente destruido y fragmentos de vidrio se esparcieran sobre la avenida.

Personal del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) se trasladó de inmediato al sitio para atender a los afectados.