Tribunal cita a esposa del presidente de España, Pedro Sánchez; ¿de qué la acusan?

Un tribunal en Madrid citó a Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, con el fin de que comparezca por las acusaciones realizadas a finales de abril de 2024.

El juzgado citó a la pareja del político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 5 de julio de 2024, para que comparezca por las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que presuntamente habría cometido y que fueron denunciadas por la organización Manos Limpias.

La petición se hizo en el marco de una investigación preliminar sobre si había utilizado su posición para influir en negocios, dijo el martes el juzgado de instrucción.

Caso contra Begoña Gómez es un “zafio montaje”: Pedro Sánchez

En una carta compartida en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, Pedro Sánchez acusó que el caso contra Begoña Gómez, su esposa, es sólo un montaje de la ultraderecha española a días de las elecciones del Parlamento Europeo.

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo que resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo de una campaña electoral. (...) No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”, mencionó Sánchez Castrejón.

El mandatario refrendó que seguía en el cargo a pesar de los señalamientos contra su pareja, luego de que en abril pasado se tomó cinco días alejado de actividades públicas para considerar la renuncia en medio de la investigación judicial sobre su esposa.

“Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido”, afirmó Sánchez en su misiva publicada este martes 4 de junio de 2024.

¿De qué acusan a Begoña Gómez?

Manos Limpias denunció que Begoña Gómez utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para un máster universitario que ella dirigía.

Gómez no ha hecho ningún comentario público desde que el tribunal abrió la investigación a finales de abril.