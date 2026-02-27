¿Políticos al servicio de “El Mencho”? Harfuch habla sobre las narconóminas del CJNG

El Gobierno Federal ha iniciado un proceso de verificación sobre los documentos denominados como "narconóminas", los cuales fueron asegurados tras el operativo donde fue abatido "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de determinar la veracidad de estos listados.

La documentación, que incluye conceptos de policías, informantes ("halcones"), pistoleros y supuestos funcionarios, fue recuperada en el complejo de cabañas de Tapalpa, Jalisco, donde se ocultaba Oseguera Cervantes antes de su deceso.

¿Cuánto pagaba “El Mencho”? Revelan ‘narconómina’ del CJNG

Harfuch niega investigación a políticos; sí a policías

Ante el cuestionamiento sobre la implicación de servidores públicos en estas listas, el secretario García Harfuch enfatizó la importancia de cuidar la cadena de custodia para validar cada indicio encontrado en los domicilios cateados. Según el titular de la SSPC, una vez que la FGR concluya el análisis técnico, se procederá a informar y a iniciar las carpetas de investigación correspondientes.

Actualmente, el panorama de las investigaciones se define por los siguientes puntos:



Investigaciones activas: Ya existen procesos en curso contra policías municipales, estatales y otros actores locales vinculados con el grupo delictivo.

Exclusión de políticos: Por el momento, el Gabinete de Seguridad no cuenta con investigaciones abiertas contra figuras políticas, centrando el foco en autoridades locales y civiles.

FGR investigará lo que encuentre: El secretario aseguró que, en caso donde exista una prueba clara de participación con el crimen organizado, se abrirá carpeta de investigación.

Los detalles de las narconóminas de "El Mencho"

La información recuperada en las cabañas muestra un control riguroso de los gastos y ganancias de la organización. De acuerdo con los reportes de inteligencia, el CJNG mantenía registros tanto en hojas manuscritas como en computadora, detallando movimientos financieros de municipios como Cocula y Tapalpa.

Entre los datos más relevantes de la narconómina destacan:



Ganancias netas: Se registró un excedente de 15 millones 627 mil 774 pesos "limpios" derivados de actividades como el control de maquinitas minicasino en diciembre.

Se registró un excedente de "limpios" derivados de actividades como el control de maquinitas minicasino en diciembre. Sueldos operativos: Los documentos detallan pagos semanales de 3 mil pesos para 32 "halcones", mientras que los comandantes recibían hasta 7 mil pesos .

Los documentos detallan pagos semanales de para 32 "halcones", mientras que los comandantes recibían hasta . Nóminas de choque: Aparecen listados como la "Nómina choque Zaragoza", con sueldos mensuales de entre 2 mil y 4 mil pesos para los niveles más bajos de la estructura.

Aparecen listados como la "Nómina choque Zaragoza", con sueldos mensuales de entre 2 mil y 4 mil pesos para los niveles más bajos de la estructura. Pagos a mandos: Se mencionan figuras clave como Hugo Gonzalo Mendoza, alias "El Sapo", y Francisco Javier Gudiño, alias "Gallina".

Incluso se reportaron presuntos montos destinados a la Guardia Nacional en regiones de Michoacán y Autlán, así como un gasto de 300 mil pesos para Hugo César Macías Ureña, alias "El Tuli", quien fue abatido el pasado domingo tras coordinar la respuesta violenta a la captura de su líder.

