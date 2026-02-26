¿Cuánto pagaba “El Mencho”? Revelan ‘narconómina’ del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó al descubierto la operación financiera de su organización tras revelarse la narconómina en la que aparecen pagos a policías y sicarios.

La inaceptable impunidad de grupos criminales se basa en el dinero sucio que corrompe a las autoridades. Esto se observa en las narconóminas de Nemesio Oseguera Cervantes, recuperadas en su cabaña de Tapalpa.

Así fueron las últimas horas de “El Mencho”: revelan cómo iba a escapar

El CJNG de “El Mencho” pagaba a policías

Se descubrió una presunta narconómina de “El Mencho” que da cuenta de pagos a policías, lugartenientes, sicarios, halcones y ganancias del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La información fue encontrada en el complejo de cabañas en la zona de Tapalpa, Jalisco, donde tenía su guarida el líder criminal. La documentación en diversas hojas con escritura a mano y en computadora muestra un riguroso control de gastos.

¿Cuánto pagaba el CJNG? Revelan narconómina de “El Mencho”

Se detallan los ingresos obtenidos de los municipios de Cocula y Tapalpa, así como de maquinitas minicasino en diciembre. Le dejaron una ganancia de 15 millones 627 mil 774 pesos “limpios”.

Otra hoja detalla el pago de 3 mil pesos semanales a 32 halcones y de hasta 7 mil a comandantes.

Un documento tiene la leyenda “Nómina choque Zaragoza del 3 al 9 de noviembre”. Se observan diversos apodos y sueldos que van de 2 mil a 4 mil pesos mensuales.

¿Quiénes estaban en la narconómina de “El Mencho”?

Samuel González, especialista en seguridad, afirmó: “En la época del 97, cuando había pagos a gente de El Señor de los Cielos (Amado Carrillo Fuentes), lo que se daba a los policías federales en aquel momento rondaba los 4, 5 o 6 mil dólares mensuales. Aquí los pagos impactan por lo bajo, de verdad”.

Figuran los nombres de personajes fuertes dentro de la organización como:



Hugo Gonzalo Mendoza, “El Sapo”

Luis Miguel Pelayo, “El Meño”, jefe de plaza en Autlán y Villa Purificación

Francisco Javier Gudiño, alias “Gallina”, lugarteniente en Puerto Vallarta

Jesús Ambriz, “El Yogurt”

Un documento fechado el 1 de diciembre de 2025 menciona 300 mil pesos en gastos para Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, brazo derecho de “El Mencho”, acusado de coordinar las acciones violentas tras la captura de Oseguera Cervantes y de haber ofrecido 20 mil pesos por cada militar asesinado. Fue abatido el pasado domingo por elementos del Ejército Mexicano en la zona de El Grullo.

CJNG habría pagado a la Guardia Nacional

La narconómina incluye presuntos montos para la Guardia Nacional en Michoacán y Autlán. Además, se registran pagos en dólares de 600 mil para gastos de nietos y dos millones para “El Mono Flako”.

Una narconómina que revela la presunta infiltración del Cártel Jalisco con diversas fuerzas del orden, así como las millonarias ganancias del líder y miserables sueldos para los niveles más bajos.