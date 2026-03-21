Del CJNG a La Familia Michoacana: el custodio que movía droga y reclutaba en Edomex

Lo detuvieron por presuntamente extorsionar a un comerciante del municipio de Lerma, Estado de México (Edomex), pero su arresto reveló un historial criminal que lo colocó como supuesto miembro de La Familia Michoacana, aunque se sabe que inició en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”, quien al parecer primero formó parte del cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"—abatido el 22 de febrero de 2026—y después fue reclutado para la organización criminal de Michoacán.

Custodio en penal de Lerma movía droga para el CJNG

De acuerdo con la investigación, Marco Antonio “N” laboraba como custodio del penal de Lerma donde realizaba la venta de estupefacientes para el cártel de las cuatro letras.

Con el tiempo fue cooptado por La Familia Michoacana, luego de que Óscar “N”, “El Pecha” y su lugarteniente Óscar Geovanni “N”, “El Gordo Mata” lo integraron a su célula en donde se encargaba de reclutar más personas para esa organización criminal, además de realizar la venta de narcóticos.

Este sujeto está relacionado con diversos ilícitos de alto impacto en la zona comprendida en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

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Una extorsión de 200 mil pesos en restaurante bar en Lerma

Marco Antonio “N” fue detenido por un caso de extorsión ocurido el 20 de marzo del 2024 cuando la víctima se encontraba laborando en un restaurante bar ubicado en Amomolulco, perteneciente al municipio de Lerma.

La información de la Fiscalía del Estado de México refiere que el probable responsable, y dos personas más, llegaron al establecimiento ostentándose como integrantes de La Familia Michoacana y a través de amenazas, le exigieron una cantidad inicial de 200 mil pesos para no hacerle daño.

"El Custodio" y sus cómplices le adviertieron que cada mes tendría que entregar una cuota económica y en caso de no hacerlo, atentarían contra su vida, la de su familia y no le permitirían trabajar.

Sin embargo, cuando la víctima no accedió a sus amenazas, el 21 de marzo del 2024, Marco Antonio “N” y otro hombre regresaron para disparar en contra de la fachada del establecimiento comercial.

Encarcelan a "El Custodio" tras ser detenido en Lerma

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar a este sujeto como posible partícipe de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Derivado de trabajos coordinados de inteligencia e investigación fue posible ubicar a este sujeto, por lo que, a través de un despliegue operativo, elementos de las fuerzas de seguridad lo detuvieron en el centro de Lerma.

Marco Antonio “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

