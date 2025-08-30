¡Prepárate! El clima para este sábado traerá lluvias intensas en gran parte del país

Este sábado 30 de agosto, gran parte de México enfrentará lluvias intensas y calor extremo. Las autoridades piden tomar precauciones por tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos que podrían afectar carreteras y zonas urbanas.

Los estados del sur, sureste y occidente serán los más afectados por lluvias torrenciales, mientras que el norte y noroeste mantendrán temperaturas que podrían alcanzar los 45 °C.

Pronóstico de lluvias para hoy sábado 30 de agosto

Para esta sábado 30 de agosto se esperan desde chubascos hasta lluvias intensas en todos las entidades del país.



Lluvias muy fuertes a intensas: Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Lluvias fuertes a muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Veracruz (sur), Tabasco.

Chubascos fuertes: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Chubascos aislados: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tamaulipas.

Lluvias ligeras: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes.

Se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, para el #EdoMéx y estados del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas; en la #CDMX se esperan lluvias con chubascos. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/mJKEREDslt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2025

Pronóstico de temperaturas

Mientras tanto, el calor extremo seguirá azotando al menos a ocho estados del territorio mexicano.



40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas.

35 a 40 °C: San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán.

30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Quintana Roo.

0 a 5 °C (mínimas): Zonas serranas de Durango, Edomex, Tlaxcala, Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche.

Oleaje de 1 a 2 m: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México se espera un clima templado, pero con lluvias por la tarde-noche.



Ciudad de México

Toluca, Estado de México : mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C.

: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C. Precaución: viento de hasta 40 km/h, posible caída de árboles y anuncios publicitarios.