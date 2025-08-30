¡Prepárate! El clima para este sábado traerá lluvias intensas en gran parte del país
Este sábado tendremos un clima lleno de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, pero el calor sigue azotando a ciertos estados. Conoce el pronóstico completo aquí.
Este sábado 30 de agosto, gran parte de México enfrentará lluvias intensas y calor extremo. Las autoridades piden tomar precauciones por tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos que podrían afectar carreteras y zonas urbanas.
Los estados del sur, sureste y occidente serán los más afectados por lluvias torrenciales, mientras que el norte y noroeste mantendrán temperaturas que podrían alcanzar los 45 °C.
Pronóstico de lluvias para hoy sábado 30 de agosto
Para esta sábado 30 de agosto se esperan desde chubascos hasta lluvias intensas en todos las entidades del país.
- Lluvias muy fuertes a intensas: Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
- Lluvias fuertes a muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Veracruz (sur), Tabasco.
- Chubascos fuertes: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.
- Chubascos aislados: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tamaulipas.
- Lluvias ligeras: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes.
Se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, para el #EdoMéx y estados del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas; en la #CDMX se esperan lluvias con chubascos. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/mJKEREDslt— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2025
Pronóstico de temperaturas
Mientras tanto, el calor extremo seguirá azotando al menos a ocho estados del territorio mexicano.
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas.
- 35 a 40 °C: San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán.
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Quintana Roo.
- 0 a 5 °C (mínimas): Zonas serranas de Durango, Edomex, Tlaxcala, Puebla.
Vientos y oleaje
- Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche.
- Oleaje de 1 a 2 m: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México se espera un clima templado, pero con lluvias por la tarde-noche.
- Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C, máxima de 26 a 28 °C. Lluvias fuertes, posibles tormentas eléctricas y granizo.
- Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C.
- Precaución: viento de hasta 40 km/h, posible caída de árboles y anuncios publicitarios.
🚫NO transites ni cruces zonas inundadas, ya que la magnitud de la #Inundación ⚠️ es mayor a lo que percibimos.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 30, 2025
Mantente alerta y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. 👷🏾♂️👷🏼 pic.twitter.com/uVcKw5jdOS