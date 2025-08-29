Isla Mujeres se paraliza por apagón: negocios y turismo, los más afectados

La vida en Isla Mujeres prácticamente se paralizó tras un apagón que dejó sin electricidad a la isla desde temprana hora del pasado miércoles 27 de agosto. El corte de energía afectó no solo a los habitantes, sino también al comercio y al turismo, principales motores económicos de dicha región de Quintana Roo.

El calor sofocante obligó a muchos negocios a cerrar y a los visitantes a modificar sus planes. Comerciantes locales reportaron pérdidas considerables por la falta de refrigeración y la disminución en ventas.

Cristina Martínez, comerciante de la zona, explicó a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que la jornada fue crítica: “La verdad sí afecta aquí a los negocios, porque la gente entra y no aguanta estar adentro, se tiene que salir, pues sí se van ventas… entre 5 y 10 mil pesos”.

¡Sin luz en Isla Mujeres!🚨



Un apagón tiene a Isla Mujeres sin energía eléctrica desde temprano, afectando a cientos de comercios.💡🚫 Los dueños reportan pérdidas porque los turistas no entran a los locales. Las autoridades comentan que se debe a trabajos en la zona.



Pérdidas económicas y calor extremo en Isla Mujeres

Los negocios de alimentos y bebidas fueron de los más golpeados. Sin energía eléctrica, la refrigeración se detuvo y gran parte de los productos se echó a perder.

Irma Maldonado, también comerciante, lamentó la situación: “Estamos sufriendo mucho por el calor, hay clientes que se nos han ido porque quieren ventilador, hace mucho calor… en la cocina se echaron a perder todos los productos de la mañana”.

Los turistas tampoco escaparon al impacto del apagón. Berenice Téllez, visitante, narró que varios planes tuvieron que cambiarse: “Uno quiere comer o comprar una bebida y casi todos los establecimientos están cerrados, nos quedamos afuera con el calor”.

Apagones también en Cancún y Playa del Carmen

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el corte en Isla Mujeres fue ocasionado por trabajos de mantenimiento. Sin embargo, esta no es la única zona afectada: desde el 21 de agosto, en Cancún se han registrado intermitencias constantes en colonias como Huayacán, Las Torres, Álamos y Cumbres.

Daniela Méndez, habitante de Cancún, describió lo complicado de la situación: “Es algo inhumano, no tenemos aire, la comida se daña, el transporte no funciona”.

En Playa del Carmen, colonias como Villas del Sol y la zona centro también han resentido las fallas. En total, suman seis días de apagones intermitentes que golpean a familias y negocios, generando un creciente malestar social.

CFE promete restablecer el servicio en Quintana Roo

De acuerdo con la CFE, los trabajos de mantenimiento continuarán hasta el día de mañana, cuando se prevé el restablecimiento total de la electricidad. Mientras tanto, comerciantes y turistas siguen enfrentando las consecuencias de un apagón que paralizó a Isla Mujeres y evidenció la vulnerabilidad del servicio eléctrico en la zona norte de Quintana Roo.