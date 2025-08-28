¡Niños se salvan de milagro! Deslave rompe muros y ventanas de viviendas en Álvaro Obregón

Durante la madrugada, un deslave de tierra sorprendió a los vecinos de la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

El desprendimiento se registró sobre la calle Picagregos, donde al menos dos viviendas resultaron con severos daños, dejándolos a la intemperie.

Niños se salvan de milagro ante deslave en Álvaro Obregón

Las casas más afectadas fueron las marcadas con los números 135 y 137, en cuyos interiores la fuerza de la tierra y las piedras ocasionó la ruptura de ventanas y paredes.

Además, causaron daños severos a dos habitaciones, entre ellas la recámara principal y otra destinada a los pequeños de la familia.

🌧️ Un deslave de aprox. 40 m³ de tierra en Lomas de las Águilas en la @AlcaldiaAO alcanzó dos viviendas en la calle Picagregos.



Protección Civil confirmó que no hay daños estructurales graves ni personas lesionadas.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el incidente pudo haber tenido consecuencias fatales para las familias afectadas, pues los niños que suelen descansar en la habitación impactada no se encontraban en ese lugar al momento del deslave.

Este hecho evitó que hubiera personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. Las familias afectadas tuvieron que desalojar sus viviendas de manera preventiva y actualmente no las están habitando, a la espera de que las autoridades correspondientes realicen un dictamen de seguridad estructural.

¿Qué pasará con las casas dañadas por el deslave en Álvaro Obregón?

Solo después de esa evaluación, se determinará si es seguro regresar o si será necesario tomar otras medidas. Vecinos de la zona señalaron que el reblandecimiento de la tierra, aunado a las condiciones del terreno, podría ser un factor de riesgo recurrente en la colonia , por lo que pidieron a las autoridades atención inmediata para prevenir futuros incidentes.

Mientras tanto, las familias damnificadas deberán esperar el informe oficial para conocer el grado de daño y las acciones que se implementarán en torno a sus viviendas.

