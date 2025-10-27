Calor extremo, pero el Frente Frío 10 podría cambiar el clima: lista de estados con fuertes lluvias

Este lunes 27 de octubre, el clima en México presentará diversos contrastes gracias al Frente Frío 10. Se prevén lluvias fuertes en el sureste y calor intenso en el norte y occidente del país, así como rachas de viento y oleaje elevado en algunas costas.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias para este lunes 27 de octubre?

Ten en cuenta que se desarrolla un sistema frontal en el noreste, junto con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que provocará viento con rachas fuertes.

Al mismo tiempo, canales de baja presión, el ingreso de humedad de océanos y la presencia de una onda tropical ocasionarán lluvias fuertes en el sureste, chubascos en regiones del occidente y centro, y lluvias aisladas en otras zonas, como:



Chubascos con lluvias puntuales fuerte s: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

s: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz, Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

En las próximas tres horas, se pronostican #Lluvias y #Chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en regiones del #EdoMéx.



Calor extremo hoy en México

La temperatura máxima superará los 35 °C en varios estados, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Otras entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tabasco registrarán temperaturas entre 30 y 35 °C.

Las noches y madrugadas seguirán frías en zonas serranas, con mínimas de -5 a 5 °C en estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en CDMX y Edomex este lunes 27 de octubre

En la Ciudad de México, la mañana será fresca y el cielo despejado. Durante la tarde, se espera un ambiente cálido con cielo parcialmente nublado y poca probabilidad de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre 10 y 12 °C de mínima y 26 a 28 °C de máxima. En el Estado de México, se prevé mínima de 5 a 7 °C y máxima de 23 a 25 °C.