Llega el frente frío 35 a México, pero el calor no da tregua: estados donde se esperan hasta 40 °C

La llegada del frente frío número 35 marcará un contraste en el clima en México. Aunque se prevén heladas y lluvias en algunas regiones, el centro y sur experimentarán un calor intenso con temperaturas mayores a los 30 °C.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el frente frío 35 avanzará sobre el noroeste y norte del país, interactuando con una vaguada polar y las corrientes en chorro, mientras que un anticiclón provocará temperaturas extremas, además de una contingencia ambiental por ozono.

¿En dónde va a llover en México este martes 17 de febrero?

Las lluvias más significativas se concentrarán en el noroeste del país. Se pronostican lluvias fuertes en Baja California, con acumulados de 25 a 50 mm, lo que podría provocar crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Además, habrá chubascos en Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.

En regiones serranas del norte, no se descarta la caída de nieve o aguanieve, mientras que en el norte de Sonora podría presentarse lluvia engelante.

Calor en México: estados donde se prevén temperaturas de hasta 40 °C

A pesar del ingreso del frente frío, el calor seguirá dominando en varias regiones. S



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). Temperaturas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas condiciones incrementan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente al mediodía.

Ante las altas temperaturas, 🌡 es importante que te protejas:



⏰Evita asolearte entre 11 am y 4 pm

👕Viste ropa suelta de colores claros y manga larga

☂️Permanece en la sombra y en lugares frescos pic.twitter.com/e5TTu0Q1fR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 17, 2026

Frío en México: heladas y temperaturas bajo cero

El descenso térmico será notable durante la madrugada. Se pronostican temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en regiones montañosas de Baja California y Sonora.

También se esperan mínimas de 0 a 5 °C en sierras del centro del país, lo que podría afectar cultivos, ganado y la salud de personas vulnerables.

Clima en CDMX y Estado de México hoy

En la CDMX y el Estado de México, el clima será caluroso. Se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.