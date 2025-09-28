Alerta en el clima por lluvias intensas: gran parte de México con precipitaciones fuertes

En las primeras horas del 28 de septiembre, gran parte de México enfrentará un cambio en el clima, con lluvias fuertes a muy fuertes que afectarán desde el noroeste hasta el sureste del país.

La interacción de sistemas frontales, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México provocará tormentas, chubascos y oleaje elevado, por lo que autoridades recomiendan mantenerse alerta ante posibles afectaciones.

Lluvias fuertes en gran parte de México

Se esperan lluvias intensas en varias regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo, con paraguas y chamarra:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Veracruz, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima. Lluvias aisladas: Baja California.

En las próximas 3 horas se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes y posible #Granizo en la #CDMX y zonas del #EdoMéx, así como en tramos de las autopistas México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Oaxaca, México-Querétaro y México-Toluca. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/54XU0ksFLg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2025

Temperaturas máximas y mínimas en México

A pesar de las intensas lluvias, se esperan temperaturas arriba de los 35° grados y mínimas de 5°:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

: Sonora (sur), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Así el clima en CDMX y Edomex

Por la tarde, las temperaturas serán de templadas a cálidas, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Para el día de mañana, habrá condiciones para #Lluvias fuertes en la #CDMX y muy fuerte en el #EdoMéx.

Más información para el pronóstico del #ValleDeMéxico y la #Megalópolis, consulta: https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/dNd05MAkiH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2025

Por otro lado, la Ciudad de México tendrá temperaturas entre los 13 y 24 °C, mientras que en Toluca, Estado de México, se esperan de 8 a 22 °C.