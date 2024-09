Fuertes lluvias en Oaxaca, Chiapas y otros estados; clima hoy sábado 21 de septiembre

¡Aún no es tiempo de guardar el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que para el clima, hoy sábado 21 de septiembre, caigan lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca y Chiapas, debido a las ondas tropicales No. 24 y No. 23 que estarán desplazándose por diferentes zonas del territorio nacional.

Desde Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recomendamos tomar previsiones para este día y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, pues las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Pronóstico del clima, hoy sábado 21 de septiembre

El clima para hoy depende de dos ondas tropicales que se mueven en el territorio nacional . En primer lugar, la onda tropical No. 24 producirá lluvias puntuales con posibles granizadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la onda tropical no. 23 se desplazará por Colima, Jalisco y Michoacán.

Las lluvias para este sábado serán de la siguiente manera:

muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero, Puebla y Veracruz.

: Guerrero, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.

: Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Temperaturas máximas y mínimas en México

Respecto a las temperaturas en México, las máximas se esperan de la siguiente manera:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C: Morelos.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México (CDMX y Edomex)

Este sábado 21 de septiembre, se espera un cielo parcialmente nublado que se irá cubriendo a lo largo del día en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, pero en las zonas altas, el frío se hará presente junto con la formación de bancos de niebla. Por la tarde, las temperaturas ascenderán, generando un clima cálido, aunque se prevén lluvias y chubascos en la Ciudad de México. En el Estado de México, particularmente en las áreas del oeste y suroeste, se esperan lluvias intensas que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, el viento será del norte, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. En cuanto a las temperaturas, la Ciudad de México registrará mínimas de entre 14 y 16 °C y máximas de 25 a 27 °C. Para Toluca, se anticipan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 22 a 24 °C.