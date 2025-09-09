Fuertes lluvias y calor extremo; así pinta el clima para este martes 9 de septiembre en México
¡Un clima de locos! Este martes se esperan fuertes lluvias en gran parte de la república mexicana, pero el calor también hará de las suyas al norte del país.
La temporada de lluvias no acaba para México, y este martes 9 de septiembre, el clima registrará condiciones adversas de lluvia y de calor en distintas zonas del país.
El monzón mexicano, sumado a la onda tropical núm. 31 y a la inestabilidad atmosférica, provocará tormentas eléctricas en varias zonas, mientras que en el norte del país se esperan temperaturas sofocantes que podrían superar los 45 grados.
¿En qué estados se esperan temperaturas altas?
Aunque gran parte del país se verá afectado por lluvias, el calor extremo no dará tregua:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.
*Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.
Fuertes lluvias en México para este martes 9 de septiembre
- Lluvias muy fuertes a intensas: Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias fuertes a muy fuertes: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Chubascos y lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
- Lluvias aisladas: Baja California.
Todas estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e inundaciones repentinas en zonas urbanas y carreteras.
Para esta noche se prevén #Lluvias intensas en #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Sinaloa, #Nayarit, #Jalisco, #Chiapas, #Tabasco, #Campeche y #Yucatán.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2025
Toda la información en
Clima en CDMX: ¿Se esperan lluvias este martes?
En la CDMX y Edomex se prevé un martes con cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde. También se registrarán chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en vialidades principales.
- Temperatura mínima: entre 14 y 16 °C.
- Temperatura máxima: entre 23 y 25 °C.
El viento será de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.
☁️ Previsiones del clima para mañana martes 9 de septiembre del 2025 | Se prevé ambiente cálido a templado, cielo nublado y lluvias fuertes con intervalos de chubascos en diferentes zonas de la Ciudad de México. 🏙️— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 9, 2025
Mantente informad@ de las recomendaciones que emite la…