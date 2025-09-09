Fuertes lluvias y calor extremo; así pinta el clima para este martes 9 de septiembre en México

La temporada de lluvias no acaba para México, y este martes 9 de septiembre, el clima registrará condiciones adversas de lluvia y de calor en distintas zonas del país.

El monzón mexicano, sumado a la onda tropical núm. 31 y a la inestabilidad atmosférica, provocará tormentas eléctricas en varias zonas, mientras que en el norte del país se esperan temperaturas sofocantes que podrían superar los 45 grados.

¿En qué estados se esperan temperaturas altas?

Aunque gran parte del país se verá afectado por lluvias, el calor extremo no dará tregua:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: B aja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

aja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

*Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Fuertes lluvias en México para este martes 9 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas: Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a muy fuertes: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos y lluvias puntuales fuertes : Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

: Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas: Baja California.

Todas estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e inundaciones repentinas en zonas urbanas y carreteras.

Clima en CDMX: ¿Se esperan lluvias este martes?

En la CDMX y Edomex se prevé un martes con cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde. También se registrarán chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en vialidades principales.



Temperatura mínima: entre 14 y 16 °C.

Temperatura máxima: entre 23 y 25 °C.

El viento será de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.