¿Dónde lloverá este miércoles en México? Frente frío 3 y lluvias intensas afectarán el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 10 de septiembre, el clima en México estará condicionado por varios fenómenos, como el monzón mexicano, la onda tropical 31 y el avance de los frentes fríos 2 y 3.

Estos sistemas traerán lluvias fuertes, viento y también calor extremo en distintos estados del norte, mientras que en el centro las precipitaciones seguirán haciendo de las suyas.

¿En dónde lloverá este miércoles 10 de septiembre?

Lluvias muy fuertes: Tamaulipas (este y sur), San Luis Potosí (este), Guerrero (centro y este), Oaxaca (suroeste, norte y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Chihuahua y Coahuila.

Lluvias aisladas: Baja California.

Frente frío y monzón mexicano: ¿cómo afectan el clima en México?

Reportes meteorológico indican que el frente frío número 2 sigue estacionado en el noreste, causando lluvias y viento en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Mientras que el frente frío 3 se aproxima a Baja California, donde traerá un descenso en las temperaturas y viento con tolvaneras.

Por su parte, el monzón mexicano mantiene lluvias fuertes en Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco y Michoacán, especialmente en las tardes y noches.

Calor extremo en México: ¿En dónde hará calor?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en CDMX 10 de septiembre: lluvias fuertes y posibles granizadas

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán este miércoles 10 de septiembre un día nublado, con lluvias fuertes en la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y granizo en algunas zonas.

En cuanto a temperaturas, la mínima estará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 a 25 °C durante el medio día.

