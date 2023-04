Clínicas de aborto engañosas en México: Mienten a mujeres para no interrumpir su embarazo

La decisión de las mujeres sobre suinterrupción del embarazo, sin importar el motivo, debería ser solo de ellas y una vez que estas optan por eso, nadie tendría que poner en duda su proceder. Esto no sucede en algunas clínicas de aborto engañosas en México que ofrecen estos servicios de forma gratuita, pero que terminan siendo falsas, pues intentan convencerlas de hacer lo contrario y llegan a ejercer malos tratos contra ellas o incluso realizan ultrasonidos presuntamente falsos.

Estas clínicas intentan frenar los abortos, pero al parecer engañando a mujeres, todo con la intención de disuadir la decisión de interrumpir el embarazo. Mal informan respecto a riesgos que no existen, hacen comentarios falsos sobre el proceso de aborto. Así fue como Nahui Hinojosa conoció a uno de estos establecimientos.

La despenalización social del aborto significa que:

✅ Las mujeres y personas gestantes puedan abortar sin ser criticadas.

✅ El personal de salud no trate de disuadir a quienes han decidido abortar y solicitan atención médica.



¿Y para ti qué es?#AbortoSinEstigmas #feminismo pic.twitter.com/s3l3FVla9W — GIRE (@GIRE_mx) March 24, 2023

Nahui es activista y vive en Zacatecas, decidió acudir a una supuesta clínica de interrupción del embarazo con la intención de revisar qué sucedía en este tipo de lugares. “Yo fui muy explícita, en el ‘quiero interrumpir mi embarazo’, (pero) entre más les vas siendo firme con la decisión que tienes respecto al embarazo, se van volviendo más groseros y más insistentes en tratar de cambiar tu opinión”, relata la joven sobre su experiencia en estas falsas clínicas.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) realizó el mismo ejercicio al llamar a algunas supuestas clínicas de interrupción del embarazo, como la anterior, para recibir información sobre este proceso a través de una llamada telefónica. “Hay gente especializada para acompañarlas y nosotros no cobramos por los servicios”, responden en primera instancia.

Recientemente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México advirtió sobre este tipo de clínicas. A la fecha han clausurado una sede y dos unidades móviles. “Identificamos primero un autobús grande con varios consultorios denominado “DECIDE SÍ ILE”. En ese autobús encontramos, en un proceso de identificación sanitaria, que no existían condiciones favorables. No tenía aviso de funcionamiento, no había personal acreditado para dar consulta médica”, explica Ángel González, director general de la Agencia de Protección Sanitaria CDMX, sobre estas falsas clínicas.

En la Ciudad de México existe el reconocimiento del derecho a decidir sobre el cuerpo y sexualidad, incluyendo información sobre la Interrupción Legal del Embarazo.

Por ello, recomiendan verificar antes de realizarse cualquier procedimiento que los establecimientos cuenten con licencias sanitarias; tener claro los precios y las ubicaciones de las clínicas; que estén los números telefónicos y la cédula profesional del profesional de salud a la vista.

De las dos mil quejas que la agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México recibió en 2022, solo tres estuvieron relacionadas con la interrupción legal del embarazo, por lo que se exhorta a las mujeres a ser cuidados y estar bien informadas.