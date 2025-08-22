Desde el martes pasado, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, ubicado en la Ciudad de México, enfrenta una severa crisis por la falta de insumos médicos necesarios para la donación de plaquetas. Este desabasto ha obligado al área de banco de sangre a rechazar donadores, lo que mantiene a cientos de pacientes a la espera de un recurso vital.

Los más afectados son pacientes con cáncer, enfermedades cardíacas y quienes requieren trasplantes, ya que la ausencia de plaquetas incrementa el riesgo de hemorragias graves e incluso la pérdida de la vida.

Testimonios de familiares y personal médico ante desabasto de plaquetas

De acuerdo con familiares, la situación es crítica. Una madre denunció que su hija fue la única paciente pediátrica en recibir plaquetas, mientras que otros niños hospitalizados quedaron sin la transfusión necesaria.

“Les dijeron que no iban a recibir donadores porque no había anticoagulante para trabajar”, explicó otro familiar, confirmando que la falta de material básico impide procesar las donaciones. El personal médico y administrativo del hospital reconoció la escasez y aseguró que no existe una fecha clara para solucionar el problema.

Donadores de plaquetas rechazados y desigualdad en la atención

La falta de insumos también ha provocado inconformidad entre los donadores, pues algunos familiares aseguran que solo se acepta a un reducido grupo de personas. Una testigo relató que una mujer acudió con seis donadores y únicamente se le permitió donar a un pequeño grupo, mientras los demás fueron rechazados.

El doctor Jorge Alejandro Cruz, según testimonios, notificó a familiares que nadie sería aceptado como donador de plaquetas debido a la carencia de materiales para procesar las muestras.

Aunque el desabasto actual ha encendido las alarmas, no es la primera vez que el hospital enfrenta una situación de este tipo. Familiares señalaron que en años anteriores también han padecido la ausencia de insumos básicos como algodón y alcohol.

El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, considerado un hospital de alta especialidad del ISSSTE, únicamente ofrece como solución a los pacientes un número telefónico al que deben llamar constantemente para preguntar cuándo habrá insumos disponibles y así poder programar las donaciones.