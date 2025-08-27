Joven reta a cocodrilo en Puerto Vallarta y casi termina en tragedia (VIDEO)

Un joven ingresó al mar a pesar de que había sido advertido de la presencia de un cocodrilo en la zona de Marina Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco. En el video se observa como quedó solo a centímetros de ser mordido por el reptil, la grabación fue captada por otro turista que se encontraba cerca.

En las imágenes se observa cómo el joven camina dentro del agua durante el atardecer, mientras decenas de personas gritan alarmadas. Muy cerca de él, un cocodrilo de entre dos y tres metros de largo se aproxima con calma, aumentando el peligro de un ataque.

El joven intenta escapar apresuradamente, mientras que el reptil estuvo a punto de alcanzarlo. Por fortuna, logró salir corriendo del mar sin resultar herido.

Autoridades advierten sobre riesgos ante la presencia de cocodrilos

La presencia de cocodrilos en Puerto Vallarta no es un hecho aislado. De manera constante, autoridades municipales y de Protección Civil alertan sobre estos animales, que suelen desplazarse hacia zonas turísticas en busca de alimento o por cambios en su hábitat.

Por esta razón, en playas donde se detecta la presencia de cocodrilos se colocan banderas negras o moradas, con la finalidad de restringir el ingreso de bañistas y evitar incidentes.

Sin embargo, muchos visitantes ignoran estas advertencias, tal como ocurrió en este caso, en el que testigos aseguran que el joven entró al mar con pleno conocimiento de que el reptil se encontraba en la zona, incluso presuntamente con la intención de “retarlo”.

Video del joven retando al cocodrilo genera debate en redes sociales

El video del incidente rápidamente se difundió en redes sociales, generando opiniones divididas. Mientras algunos usuarios criticaron la imprudencia del joven, otros señalaron que él no se había dado cuenta de la presencia del animal.

Los cocodrilos son parte del ecosistema de la región y, aunque no suelen atacar sin motivo, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados. Por ello, especialistas reiteran la importancia de respetar los señalamientos y evitar conductas de riesgo.

¿Qué hacer en caso de ver un cocodrilo?