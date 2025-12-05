Identifican tres de seis cuerpos hallados entre los límites de Tlaxcala y puebla

Autoridades de investigación identifican tres de los seis cuerpos encontrados en los terrenos del municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla, en la zona limítrofe con Tlaxcala, dos de ellos eran hermanos.

¿Quiénes son las personas identificadas sobre los límites de Tlaxcala y Puebla?

La tarde del pasado miércoles 3 de diciembre, un trabajador del campo encontró los restos óseos en un área ubicada entre las poblaciones de San Pablo Zitlaltepec y Nopalucan de la Granja.

Entre las víctimas se encuentran los hermanos José Luis y César “N”, así como Antonio “N”, quienes habían sido secuestrados el pasado 27 de noviembre por un comando armado en la localidad de San José Carpinteros, perteneciente al municipio de Tepeaca.

¿Son los DESAPARECIDOS? Autoridades investigan si son los CUERP0S hallados entre Puebla y Tlaxcala 🔴‼️https://t.co/mSGm0iplHP — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) December 4, 2025

Las autoridades continúan con las diligencias y peritajes para esclarecer el caso, así como para determinar la identidad de las demás víctimas localizadas.

De acuerdo con medios locales, se aseguró una camioneta en Xaloztoc, Tlaxcala, donde se encontraron las identificaciones de las víctimas y cartuchos útiles.

Autoridades investigan los homicidios

Ante lo ocurrido, las autoridades de los estados de Puebla y Tlaxcala establecieron un esquema inmediato de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y esclarecer los hechos recientes en la zona limítrofe entre ambas entidades.

#Comunicado | En seguimiento a los hechos registrados en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala, las autoridades de ambas entidades han establecido un esquema inmediato de coordinación interinstitucional para esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de… pic.twitter.com/vQXZTobKjH — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) December 4, 2025

Tras el primer reporte, se alertó sobre el hallazgo de personas sin vida, corporaciones policiales estatales y municipales, junto con personal de las fiscalías correspondientes, desplegaron operativos conjuntos para realizar las investigaciones correspondientes.

Ambas entidades mantienen canales de comunicación permanentes para el intercambio de información y la coordinación de acciones, buscando el total esclarecimiento de estos sucesos y garantizar la seguridad en la región.

Fichas de búsquedas de José Luis y Antonio Delgado

Las dos víctimas desaparecieron el mismo día 27 de noviembre del presente año, sin embargo, José Luis desapareció en San José Carpintero, Puebla y Antonio Delgado en San José Carpinteros, Tepeaca, Puebla. Los dos hombres se encontraban en su casa cuando desaparecieron.