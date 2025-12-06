Identifican cuerpo de mujer abandonado hace dos meses en carrito de supermercado en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la identidad de la mujer encontrada sin vida dentro de un carrito de supermercado el pasado 17 de octubre en el barrio de El Carmen. Se trata de Joselin Liliana Vázquez García, una joven de 24 años originaria del estado de Puebla. Su identificación fue posible gracias al análisis de huellas dactilares y a la referencia de su credencial del INE.

Causa de muerte de la joven en Puebla: asfixia y huellas de violencia

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género, la causa de muerte fue asfixia y el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, por lo que el caso se investiga como feminicidio. La joven fue abandonada en un carrito sobre la calle Tamaulipas y 4 Sur, en plena vía pública, un hecho que conmocionó a los vecinos de la colonia El Carmen por la crudeza y el nivel de exposición.

Gracias al Programa de Identificación Humana implementado por la FGE, se logró reconocer a mujer hallada sin vida en colonia El Carmen Huexotitla de la ciudad de Puebla.#FiscalíaInforma: https://t.co/QtJ9cjaNRY pic.twitter.com/pk7K5LyXzO — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) December 5, 2025

Aclaran que el hombre del video no es el feminicida

Cámaras de seguridad en la zona captaron a un hombre empujando el carrito y dejando el cuerpo en la calle. Sin embargo, la fiscal del estado, Idamis Pastor, aclaró que el individuo grabado en video no es el responsable del crimen. Explicó que se trata de una persona en situación de calle que, al percatarse de que en el carrito había un cadáver, decidió abandonar el objeto y retirarse del lugar. Esta precisión descarta su participación directa en el feminicidio.

La autoridad estatal mantiene abierta la investigación para dar con el paradero del o los autores del asesinato de Joselin Liliana, mientras equipos de la Fiscalía de Género continúan recabando pruebas, analizando grabaciones y entrevistando a posibles testigos.

cifras de feminicidios en Puebla

La violencia feminicida en Puebla es una problemática fuera de control. Cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado indican que, entre enero y octubre de 2025, se han registrado 22 feminicidios: cuatro cometidos con arma blanca y 18 con otros elementos. Estos números reflejan la urgencia de reforzar acciones preventivas y mecanismos de protección para las mujeres en el estado.