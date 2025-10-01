¡Ya están pagando! Así solicitas el apoyo de 8 mil pesos para afectados por inundaciones en el Edomex.

El Gobierno de México anunció la entrega de un apoyo económico directo de 8 mil pesos destinado a las familias del Estado de México (Edomex) que resultaron gravemente afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. Este pago está diseñado para cubrir los gastos de limpieza de las viviendas dañadas y es el primer paso en la ayuda federal.

La clave para acceder a este beneficio es la validación previa. Este apoyo se otorgará únicamente a las personas cuyas viviendas y datos ya fueron registrados y censados por las brigadas de las autoridades en las zonas de emergencia.

Fecha, Lugar y Horario de Entrega del Apoyo en Nezahualcóyotl

La entrega de este primer apoyo de 8 mil pesos a los habitantes de los municipios del Edomex se comenzará a realizar de forma inmediata.

Autoridades gubernamentales confirmaron que la entrega iniciará este miércoles 1 de octubre a partir de las 11:00 horas.

El punto de reunión para los beneficiarios que ya cuentan con su censo es el Estadio Neza 86. Es fundamental presentarse en este lugar con la documentación requerida.

#MientrasDormía | Familias en Nezahualcóyotl luchan por sobrevivir tras 3 días de inundación.



Más de 8 mil familias afectadas, negocios cerrados y sin agua potable.



"Hemos sobrevivido gracias a amigos que nos mandan comida", cuenta una afectada.@oscar_mendoza31 con la… pic.twitter.com/sr1hXijkNP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

Documentos Indispensables para Recibir los 8 mil pesos

Para agilizar el proceso de cobro, los beneficiarios que ya fueron visitados y censados en sus domicilios deberán acudir al punto de entrega con la siguiente documentación:



Haber sido censado previamente. (Este es el requisito fundamental para acceder al apoyo).



Presentar el cintillo que fue entregado por la brigada durante el proceso de censo.



Identificación oficial con fotografía (Original y dos copias legibles).



Clave Única de Registro de Población (CURP) (Original y dos copias legibles).

Es importante señalar que, aunque la entrega del primer apoyo comienza, el proceso de censo sigue en curso en otras zonas afectadas del Estado de México, donde las brigadas continúan desplegadas.

#Importante | 🚨 Emergencia en Nezahualcóyotl: vecinos denuncian abandono tras inundaciones



A 48 horas del aguacero del sábado, decenas de viviendas siguen anegadas en #Neza.



Vecinos acusan falta de apoyo por parte de autoridades municipales y estatales.



El agua no baja, la… pic.twitter.com/kEY4NCK3kd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2025

Las lluvias, catalogadas por autoridades como “atípicas”, provocaron serias afectaciones en la Zona Metropolitana. En el Edomex, la emergencia se concentró en municipios como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, donde se reportaron más de 21 mil familias afectadas de 18 colonias.

Las colonias con mayor impacto incluyeron Las Águilas, Evolución y Vicente Villada, con cerca de 8 mil hogares con daños severos. En el caso de Los Reyes La Paz, se contabilizaron mil 100 familias afectadas en cinco colonias. El titular de Conagua, Efraín Morales, explicó que la emergencia fue agravada por el colapso de un colector y la intensa acumulación de basura en el drenaje.

Limpieza y Apoyos Adicionales en el Edomex

Tras lograr sacar el agua de las calles, las autoridades de los tres niveles de gobierno concentraron sus esfuerzos en la limpieza y sanitización. Más de mil 500 elementos, incluyendo personal de la SEDENA, Guardia Nacional y Protección Civil, trabajaron en la rehabilitación de 112 calles que hoy reportan 100 por ciento de operación.

Adicionalmente, se han desplegado brigadas de salud para dar consultas médicas y aplicar vacunas, así como atención veterinaria gratuita para desparasitar y vacunar a las mascotas de las familias afectadas.

También se están preparando kits de limpieza y útiles escolares para las 36 escuelas que reportaron afectaciones en el municipio.

Diferencia con los Apoyos de la CDMX

En el caso de la Ciudad de México, donde se censaron 3 mil 521 viviendas dañadas, el gobierno local, encabezado por Clara Brugada, ha estado entregando kits de limpieza, colchones y raciones de alimentos.

La jefa de Gobierno adelantó que se destinarán más de 100 millones de pesos en apoyos directos a los afectados, aunque los detalles exactos sobre la forma y lugar de entrega se darán a conocer posteriormente.