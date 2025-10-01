Hombre asesina a sus padres y a su hermano en Irlanda; enfrentará a la justicia

Las autoridades de Irlanda detuvieron a un hombre acusado de la “muerte violenta” de sus padres y su hermano, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de su casa.

Se trata de Robert O’Connor, de 31 años de edad, quien le quitó la vida a su madre, Louise O’Connor, de 56 años, el padre, Mark O’Connor, de 54 años, y Evan O’Connor, de 27 años, quienes fueron encontrados en el interior de su casa en Drumgowna la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025.

🚨#breakingnews‌ : 🇮🇪 Family tragedy in Co. Louth: Mark (54) & Louise O’Connor (56) and their son Evan (27) were found stabbed to death in their home—just weeks after the parents celebrated their 33rd wedding anniversary. pic.twitter.com/Wf323VxsLf — Nightcap Crimes (@NightcapCrimes) October 1, 2025

¿Qué pasó en Irlanda?

El Gardaí, es decir, la Policía Irlandesa, mencionó que las tres víctimas sufrieron “muertes violentas”.

La corte indicó que el acusado no respondió cuando la fiscalía le leyó los tres cargos de homicidio en su contra. Paul Kames Moore, abogado del acusado, solicitó que le realizaran una evaluación psiquiátrica a su cliente, la cual le concedió la corte. Añadió que Robert recibe tratamiento de salud mental desde los 22 años de edad.

Mientras que el sujeto está en prisión preventiva ordenada por la jueza Stephanie Coggans. La nueva audiencia está programada para el lunes 6 de octubre de 2025.

¿Qué tan seguro es vivir en Irlanda?

Generalmente es seguro vivir y viajar de turista en Irlanda. El Índice de Paz Mundial 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a dicho país europeo como el segundo más pacífico del mundo, sin variación con el índice del año anterior.

Una encuesta realizada en el año 2019 indica que el 98% de los turistas se sintieron seguros durante su visita a Irlanda. No obstante, Dublín, la capital irlandesa, puede ser un poco más peligrosa que otras regiones del mismo país, debido a su densa población. La Oficina Central de Estadísticas del país menciona que los delitos más comunes en dicha zona son los robos y allanamientos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos evaluó a Dublín como una ciudad con una amenaza media para crímenes que afecten a agentes del gobierno estadounidense o a sus intereses.