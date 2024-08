Las chelerías de la calle Regina, en la CDMX, ya son insoportables: “Patrullas no hacen nada”

Lo que alguna vez fue un corredor cultural, hoy es sede de uno de los negocios más prolíficos para la vida nocturna. La calle de Regina, en la colonia Centro de la Ciudad de México (CDMX), alberga a decenas de chelerías para recibir a cientos de jóvenes todos los días; negocios que ya tienen hartos a los vecinos de la zona.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) visitó a algunos de los afectados por este inusual fenómeno que se da por un conjunto de establecimientos que parecen operar sin ley, pues hay sitios que operan desde las 10 de la mañana y no concluye hasta las 5 de la madrugada, por lo que para muchos vecinos es insoportable.

“No nos dejan dormir... me tengo que poner tapones para dormir porque el ruido es insoportable y luego las motos parece que están haciendo arrancones”, señaló una de las vecinas, quien prefirió mantenerse en incógnito para no ser reconocida, pues las amenazas para quienes denuncien también se han hecho presentes.

¿Cuál es el problema con las chelerías?

Todo se resume en un exceso de ruido durante horas, además de que hay evidencia de venta de bebidas adulteradas, sobrecupos y hasta personas que han perdido la vida por este tipo de negligencias. Así es como operan los bares y chelerías en el centro de la CDMX, quienes pese a los recientes operativos , no cesan sus actividades.

Los vecinos han interpuesto denuncias ante la Procuraduría Ambiental; sin embargo, estos solo les señalan que “harán las gestiones necesarias”, pero al final todo concluye sin que se tomen acciones contra estos establecimientos.

“Sí hemos llamado a la policía, pero no hace nada, viene y no... osea por parte de ellos no vemos que nos ayuden”, señaló otra afectada, mientras se documenta cómo estas personas son capaces de solo platicar con las autoridades que van a visitarlos.

Vecinos abandonan sus casas por el ruido de las chelerías en el Centro

“Anteriormente vivía mucha gente aquí en esta calle de Regina, pero por lo mismo de las chelerías ya no... Los amenazan o ya no quieren hablar porque sí es desgastante”, agregan las víctimas, en un caso que preocupa por alguna tragedia en el futuro.