¿Qué medidas de seguridad seguir para evitar asaltos en vías rápidas?

Cada día es común conocer casos de asaltos en vías rápidas y públicas, por lo que algunas personas optan por seguir recomendaciones para evitarlos. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué se puede hacer para prevenir atracos de este tipo.

Ante la falta de seguridad por parte de las autoridades, estas son algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este delito que atemoriza a los automovilistas.

¿Cómo evitar asaltos en vía pública?

Los delincuentes aprovechan que los automovilistas están parados en el tráfico para poder cometer asaltos para robarles sus pertenencias. Salen de los callejones, de las calles, incluso asaltan a varios al mismo tiempo.

Los expertos recomiendan:



Tener las ventanillas cerradas;

Ponerle seguro a las puertas antes de arrancar;

Evitar discusiones por incidentes de tránsito;

Ocultar los objetos de valor y

Mantenerse alerta mientras se conduce.

Esto quiere decir que las mujeres deben de quitar las mochilas y bolsas del asiento del copiloto y los hombres deberán de quitarse la costumbre de sacar su brazo por la ventanilla, pues pueden mostrar su joyería.

⁦@C5_CDMX⁩ por favor pongan vigilancia para evitar los asaltos en la lateral de periférico sur entre viaducto tlalpan y la salida a calzada Mexico-Xochimilco. En este video se observa a un hombre que asalta al auto blanco circulando en el tráfico. pic.twitter.com/w4qqcSzcL4 — Ale Soriano (@Ale_SorianoR) April 6, 2019

¿Cuáles son las vialidades donde más asaltan en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se abren al menos dos carpetas de investigación al día por asaltos en vías pública.. Las vialidades más afectadas a causa del delito son:



Periférico

Viaducto

Río Churubusco

Al realizar un sondeo, los automovilistas aseguraron que los impuestos que pagan tienen que verse reflejados en la seguridad y con ello evitar los asaltos en plena vía pública.

¿Qué hacer en caso de asalto en una vía pública?

Las autoridades dan algunas recomendaciones para actuar en caso de asalto:

