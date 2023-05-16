¿Nuevo León y Coahuila eran un mismo estado? Esta es la historia

En las elecciones 2023, donde se podrá elegir la gubernatura en Coahuila y Edomex, es importante conocer parte de la historia del estado, por ejemplo, ¿cómo se llamaba antes y por qué cambió de nombre?

El nombre completo del estado es Coahuila de Zaragoza, dividido por 38 municipios y su capital es Saltillo, con una población total de 3 millones 146 mil 771 habitantes. Coahuila es la tercera entidad más grande del país, después de Chihuahua y Sonora.

¿Cómo se llamaba Coahuila?

Bajo el Régimen de la Nueva España, se fundaron poblaciones al norte del territorio, su territorio, a las que se les denominó Nueva Vizcaya, área que hoy ocupa el suroeste de Coahuila y los estados de Chihuahua y Durango, así como parte de Sonora y Sinaloa.

Posteriormente, se fundó la Villa de Santiago de la Monclova, hoy solamente Monclova. En dicha época las denominaciones de Monclova y Coahuila sin diferencia. En el Acta Constitutiva de 1824 se le reconoció como el estado interno de oriente compuesto por las provincias de Coahuila y Texas; tres años después, ambas entidades promulgaron su primera Constitución, la cual constaba de 225 artículos.

En 1856, el presidente Ignacio Comonfort expide el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, el cual consigna en su artículo 2º a Coahuila y Nuevo León como un solo Estado.

#Mapa de #NuevoLeón en 1857



Este mapa es sumamente especial porque fue el último antes que Nuevo León y Coahuila se fusionaran en un solo estado, mismo que duró hasta 1860. pic.twitter.com/5k6YVc9Y4Y — Mapoteca de pZZ (@mapoteca_mx) May 8, 2023

Fue en el decreto del presidente Benito Juárez de 1868 cuando se le dio a Coahuila el título de estado libre y soberano, siendo su capital Saltillo; sin embargo, fue hasta 2011, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se le incorporó el nombre "de Zaragoza" a la denominación oficial.

¿Quién fue el primer gobernador de Coahuila?

Alonso de León fue el primer gobernador de la provincia de Coahuila en 1698. En 1687 el virrey estableció la provincia de San Francisco de Coahuila; sin embargo, el primer gobernador del estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza fue Gustavo Espinoza Mireles, el cual inició su mandato el 15 de diciembre de 1917 y anteriormente fue secretario particular de Venustiano Carranza.