Una lucha a ciegas: Así trabajan las personas con discapacidad visual en el Metro CDMX

Entre ríos de gente, en las entrañas del Metro CDMX, a veces son los millones de usuarios de este sistema de transporte , quienes no los ven a ellos. Son los comerciantes con discapacidad visual.

“Con tanto obstáculo, con tanta falta de sensibilidad de muchas personas, pues es muy complicado desplazarnos, a veces sí tenemos gente que nos apoya pero en ocasiones al tener que viajar solos, pues que adaptarnos con nuestro bastón.”, cuenta Abel Rugama, comerciante con discapacidad.

Así es viajar con discapacidad en el Metro CDMX

El camino de Abel no es sencillo, en esta ocasión guió al equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA). Se apoya en sus otros sentidos que han cobrado fuerza al no tener la vista.

“Tenemos que ir al Metro Guerrero, bajar la escalera e irnos del otro lado. De hecho son un poquito más seguras las escaleras eléctricas porque aquí ya nos detenemos. Aquí usted se está orientando, por el sonido, por ejemplo aquí vamos a llegar al Metro, aquí estamos ya dentro del andén, damos vuelta a la izquierda.”

El comerciante nos llevó hasta estos puestos naranjas en la red del Metro CDMX atendidos por personas con discapacidad visual, quienes cómo él, hacen su lucha a ciegas.

Personas con discapacidad visual también son víctimas de la delincuencia dentro del Metro CDMX

Los comerciantes con discapacidad visual que trabajan en el interior delMetro CDMX también deben enfrentar otro gran reto, la deshonestidad de algunas personas.

“En un día me metieron dos billetes de a cien falsos, ó sea sí, sí, la gente pues sí abusa pero bueno. Si te contara las veces que me han robado, no acabaría, ya tengo aquí como 12 años, me han robado muchas veces.”, relata Carlos Heredia, comerciante.

En otro puesto está Sandra, quien también ha sufrido el golpe de la delincuencia que ni las discapacidades respeta.

Robos, por desgracia, aquí si ven los candados, todos los candados los rompen y llegan a romper las puertas.

En México hay 416 mil personas con ceguera

La sociedad mexicana de oftalmología, calcula que en México hay 2 millones 237 mil personas con deficiencia visual y cerca de 416 mil personas con ceguera. Ellos, quienes por paradójico que parezca, se abren camino entre un mar de gente que muchas veces “se hace de la vista gorda”.

“Desde 2010 tenemos estos espacios dentro del Sistema Colectivo Metro, en donde trabajamos alrededor de 250 personas ciegas directamente. Hay bastantes madres solteras, hay compañeros que han sufrido discriminación de su propia familia.”, comenta Fernando Barajas, representante Asociación Invidentes y Débiles Visuales .