Así puedes comprar los lentes para ver el eclipse solar que elaboraron reclusos de CDMX

La mañana de este sábado 14 de octubre, el eclipse solar podrá ser visto en varios estados de México, para hacerlo es necesario tomar precauciones, de lo contrario podrías lastimar tu vista.

Por esto, las personas privadas de la libertad que se encuentran en el Reclusorio en la Ciudad de México (CDMX) elaboraron visores especiales para observar el eclipse, los cuales están a la venta.

En el marco del programa “Hazme Valer”, los presos trabajarin en los talleres industriales de los Centros Penitenciarios bajo la supervisión de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo elaboraron los reclusos de CDMX los lentes para ver el eclipse solar?

En total fueron 20 personas del Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fueron asesoradas por Zeus Alberto Valtierra Quintal, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y astrónomo, para la elaboración de los lentes especiales para ver el eclipse solar.

Estos cuentan con visores de polímero negro que cumplen con la norma ISO 12312-2, para filtros Eclipse Solar. Su producción tuvo lugar en el taller de diseño, corte y armado de empaques publicitarios del Reclusorio.

El diseño es original y está inspirado en el Día de Muertos; todos fueron cortados y pegados a mano. Incluso el empaquetado fue hecho de forma individual.

Personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, capacitadas por un profesor de la @fciencias, elaboraron visores especiales para el #EclipseSolar. Estarán en venta a través de @HazmeValerP, como parte de las estrategias de reinserción social integral.… pic.twitter.com/HPuaSWjqEu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 11, 2023

Precio de los lentes para ver el eclipse de Sol

Al tratarse de un proyecto de reinserción social e inserción laboral, los lentes especiales para ver el eclipse solar 2023 de este sábado tienen un precio accesible al público; por un total de $100 pesos, los ciudadanos podrán proteger su vista durante el evento astronómico.

Esto le permite a las personas en situación de reclusión generar ingresos económicos para su sustento y el de su familia. Además, trabajar en la elaboración de productos “Hazme Valer” aumenta sus posibilidades de conseguir un empleo una vez que estén en libertad.

¿Dónde comprar los lentes para ver el eclipse solar?

Los lentes con protección para eclipses podrás adquirirlos en dos sucursales. La primera se encuentra en el Museo del Policía de la CDMX. La segunda sucursal se encuentra en la Tienda Institucional, la cual se ubica en la calzada San Antonio Abad número 130, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Finalmente las autoridades recordaron que los productos están elaborados con base en los estándares más altos de calidad e higiene.

