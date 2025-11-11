¡Apoyo al talento mexicano! Más de 800 jóvenes talentosas se reunieron en el Concurso de Porristas y Bastoneras en Guerrero para mostrar sus mejores rutinas, demostrando sus habilidades en los distintos estilos de baile, entre los que destacan poms, jazz y flexibilidad.

“Estoy muy contenta, muy emocionada porque cada vez es una experiencia nueva, conozco más niñas y me gusta mucho esto”, compartió Gisselle Cabrera, porrista.

Tan solo en 2025, el Gobierno de Guerrero destinó alrededor de 184 mil pesos a la juventud en estímulos y premios para las y los adolescentes.

Más de 4 mil asistentes acudieron para apoyar a las concursantes; el evento se realiza desde hace 40 años

El evento se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, ubicado en Chilpancingo, Guerrero, el pasado 6 y 7 de noviembre de 2025, en el que se reunieron más de 4 mil asistentes, que entre aplausos, gritos y vistiendo de distintos colores, animaban a las concursantes.

Los adolescentes vivieron la pasión del baile. Cada uno de ellos desea que más jóvenes se unan al evento de porristas y bastoneras, el cual lleva más de 40 años realizándose en el estado de Guerrero.

“Me gustaría que se animaran porque esta es una experiencia súper bonita, porque es una experiencia que nunca se va a volver a repetir, porque cada vez es diferente (...) La verdad deberían animarse demasiado a hacer cosas bonitas”, dijo Ivanna Muñoz, porrista, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Concurso de porristas y bastoneras va más allá de un duelo estudiantil

¡Nacen nuevas estrellas! El desafío de las bastoneras y porristas va más allá de un dueño estudiantil, pues se convierte en un escenario en el que nace el talento y les permite a las y los jóvenes ver nuevos horizontes.

“Pues más que nada darme a conocer generalmente aquí en mi municipio que es Chilpancingo, darme a conocer en Guerrero y próximamente en todo México y en nacionales más grandes”, compartió Paola Alvarado, participante del concurso de porristas, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Tan solo en este evento, se contó con la participación de más de 800 porristas y bastoneras, acompañadas de más de 4 mil asistentes, entre los que se encuentran los familiares, amigos y compañeros de cada una de las participantes, haciendo de este un evento divertido y que impulsa a la juventud a romper barreras y superar sus límites.