En medio de la creciente preocupación por la seguridad en Michoacán, marcada por el reciente homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y el asesinato del dirigente de la industria del limón, Bernardo Bravo, el procurador estatal, Carlos Torres Piña, ofreció detalles para Hechos AM sobre los avances ministeriales, además de confirmar el hallazgo de Alejandro Correa.

Respecto al caso de extravío de Correa, el fiscal general confirmó que la dependencia trabajó de manera coordinada con otras instituciones desde el domingo para localizarlo en la región oriente. Tras varios operativos de búsqueda realizados durante los primeros días de la semana, se localizó con vida la mañana de ayer. El funcionario aseguró que el señor Correa se encuentra en buen estado de salud y que acudió a la Fiscalía para completar los protocolos de rigor. Asimismo, se descartó una conexión con estructuras criminales, según la información proporcionada por el propio afectado.

El homicidio del alcalde Carlos Manzo intensifica la preocupación por la seguridad en Michoacán

Al abordar la infiltración de la delincuencia organizada en la política, una realidad visible en los lamentables hechos de violencia reciente, el titular de la Fiscalía enfatizó la necesidad de aplicar una estrategia de total rendición de cuentas y precisión en las investigaciones. Este enfoque es crucial, argumentó, para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

En el caso del homicidio de Bernardo Bravo, se informó que la carpeta de investigación ha tenido un progreso significativo. Recientemente se lograron obtener mandamientos judiciales de captura contra dos personas señaladas como autores tanto materiales como intelectuales del crimen.

El trabajo de la Fiscalía logró establecer que el deceso ocurrió aproximadamente 12 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado en el sur de Apatzingán. Esta conclusión se basó en evidencias, incluyendo muestras hemáticas recuperadas en un rancho y el análisis de la huella de rodamiento del vehículo usado por los perpetradores. La siguiente fase será la localización y detención de los involucrados.

Sobre el trágico asesinato del alcalde Carlos Manzo, el fiscal general precisó que el agresor fue neutralizado en el mismo sitio del suceso. La identidad del joven agresor fue confirmada como Víctor Manuel Ubaldo Vidal, de 17 años, siendo el autor material del crimen.

La investigación de este caso ha abierto varias hipótesis de trabajo. En primer lugar, se confirmó que el arma utilizada en la agresión había sido previamente empleada en dos sucesos violentos el pasado mes de octubre (los días 16 y 23), en los cuales se registraron tres homicidios en Uruapan.

Este hallazgo fortalece la línea de investigación que sugiere una disputa territorial entre grupos criminales, específicamente entre la célula delictiva conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de Los Templarios. El fiscal también mencionó nexos entre el homicida y el CJNG, específicamente con un individuo conocido como “el cuate”.

Adicionalmente, se desprendieron detalles personales del joven victimario que están siendo integrados a la indagatoria: los familiares informaron que era adicto a las sustancias identificadas como “vitaminas”, lo cual fue respaldado por los estudios forenses. Semanas antes del ataque, había estado internado en un centro de adicciones en Uruapan, y había abandonado su hogar unos ocho días antes de cometer el crimen.

La revisión de cámaras de seguridad ha revelado además la participación de un segundo cómplice, quien se alojó en un hotel con el agresor la tarde previa, así como un tercer individuo involucrado la mañana del hecho, elementos que la Fiscalía estará detallando en el futuro para proteger el debido proceso.

