La educación y el conocimiento son la base para cumplir sueños y poder alcanzar el éxito. Con ese objetivo, en Baja California anunciaron una nueva beca universitaria. Que ninguna carencia acabe con las ganas de estudiar y salir adelante, es lo que afirmó la gobernadora, Marina del Pilar, al anunciar la Beca Corazón de Cimarrón para universitarios durante el mensaje alusivo al cuarto informe del Gobierno que encabeza.

Beca Corazón de Cimarrón beneficiará a más de 20 mil estudiante en Baja California

“He decidido proponer al Congreso del Estado la creación de la Beca Corazón de Cimarrón para que el 100 por ciento del costo de inscripción y la reinscripción sea cubierto para los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, explicó la gobernante.

“Que nunca más se trunque el sueño de una joven que quiere ser médica, de un joven que quiere ser ingeniero. Eso quedó en el pasado, que sepan que ya no están solos, que tienen un gobierno que los abraza, que los apoyan. Esta beca beneficiará a 21 mil jóvenes de licenciatura”, agregó.

Este impulso alcanzará al 30 por ciento de los estudiantes de la Autónoma Universitaria de Baja California, jóvenes que, en su mayoría, habitan en la periferia de San Quintín, San Felipe, Rosarito y Tecate.

Avance en el combate contra la delincuencia en Baja California

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda también presentó avances en seguridad, aseguró que el crimen se combate y han disminuido los delitos y también afirmó que redujeron la pobreza.

“Baja California está más fuerte que nunca, más fuerte porque ahora las familias sienten el respaldo de su gobierno, más fuerte porque las mujeres caminan seguras y los jóvenes sueñan, estudian y encuentran trabajo, más fuerte porque las niñas y los niños saben que su futuro es prometedor”, sentenció durante su prometedor cuarto informe la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.