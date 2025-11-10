“Nada me va a regresar a mi hija, pero que se haga justicia”. Son las palabras de la madre de Luisa, una joven de 20 años de edad, que perdió la vida a causa de un accidente de tránsito que fue ocasionado por una patrulla de la capital mexiquense.

El incidente ocurrió el pasado 30 de octubre 2025, en José María Pino Suárez y Solidaridad las Torres, aparentemente el oficial manejaba a exceso de velocidad.

“Yo quería ver a mi hija a lo mejor raspado con alguna situación, no conocía la magnitud (...) Y lo primero que me encuentro es el cuerpo de mi hija”, compartió Verónica Manjarrez, madre de Luisa.

Policía implicado en la muerte de Luisa Fernanda enfrentará proceso legal el libertad; exigen justicia

Aquel 30 de octubre 2025, Luisa y su amiga salieron para hacer unas compras para las celebraciones de Halloween; sin embargo, las jóvenes jamás imaginaron cómo es que terminaría el día.

Desde el incidente, el Gobierno Municipal confirmó que el policía que conducía aquella patrulla fue separado de su cargo, mientras que la Fiscalía del Estado de México realizaba las investigaciones necesarias. El oficial fue vinculado a proceso, pero estaría en libertad.

Verónica Manjarrez, madre de Luisa, aseguró que al policía implicado en el asesinato de su hija, se le otorgó una fianza de 150 mil pesos para poder llevar el proceso en libertad, con la única condición de no salir del Edomex e ir a firmar casa 15 días.

La madre de Luisa Fernanda asegura que respetará la decisión de los jueces; sin embargo, pide a las autoridades que se haga justicia por su hija y que responsable pague por el delito que cometió.

“Nada me va a regresar a mi hija pero que se haga justicia”, compartió para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Luisa Fernanda estudiaba Psicología; era una persona que siempre sonreía

Luisa Fernanda, una joven de apenas 20 años de edad, se encontraba estudiando Psicología y, en palabras de su madre, era un persona muy amigable y que sonreía mucho. Amigos y familiares también la conocían como “Lili”.

“Muy amigable, creo que en todas las fotografías en las que han visto y conocido a mi hija siempre con una sonrisa”, compartió Verónica Manjarrez, madre de la joven, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.