¡Hasta se le olvidó el español! Mujer ebria choca en Jalisco e insulta en inglés a policías

Jalisco presenció uno de esos momentos que difícilmente se viven en la vida real. Una mujer, transitaba bajo los efectos del alcohol, no solo provocó un accidente en la colonia Vallarta Universidad en Zapopan, sino que decidió enfrentar a los policías de manera muy poco común: entre insultos, risas y retos lanzados en inglés.

El video de la mujer actuando de manera agresiva ya se hizo viral, mostrando el momento en que la conductora desafiaba a los uniformados a que le dispararan.

🤨🤨 Esta señora chocó a un BMW y luego insultó a policías en inglés, invocó a Donald Trump y con todo y el show, reprobó la prueba del alcoholímetro y acabó en “La Curva”



Los hechos ocurrieron en #Jalisco, aunque la mujer se identificó como ciudadana procedente de #Michoacán pic.twitter.com/Kx9rx8JO4p — Irving (@IrvingPineda) March 16, 2026

Mujer choca en Jalisco y se pone al brinco

Los vecinos reportaron un choque donde una mujer había perdido el control de su unidad. Sin embargo, lo que parecía un percance común escaló cuando los oficiales llegaron a la zona del accidente.

La conductora, visiblemente alterada por, supuestamente, estar bajo los efectos de alcohol, se negó a cooperar con as autoridades y comenzó a lanzar una serie de insultos.

Mujer insulta en inglés a policías

La mujer, quien dijo ser de Michoacán, continuó peleando con los policías. En el video captado, se le escucha gritar frases como "son unos malditos imbéciles" y se le ve retar a los policías a que usaran sus armas contra ella.

"Muevan sus traseros para acá y dispárenme", gritaba entre risas burlonas, llamando "cobardes" a los uniformados que intentaban realizar su trabajo sin caer en las provocaciones.

Hcen alcoholímetro a mujer que insultó a policías en inglés

A pesar de la resistencia y los intentos de la mujer por intimidar a la autoridad con sus gritos, los policías tuvieron que aplicarle una prueba de alcoholemia.

El resultado de esta prueba no fue sorpresa: la mujer reprobó de manera evidente el examen para detectar si había consumido alguna sustancia o si había consumido bbebidas alcohólicas. Tras haber sido analizada, la mujer reprobó el examen , confirmando las sospechas de los policías. Con los resultados en mano, los oficiales no tuvieron otra opción que proceder con su arresto.

Persiste el crimen y le arrebató la vid4 a una madre...



Angélica María Hernández acompañó a su hijo a una misa que se llevó a cabo en #Zapopan, #Jalisco, para que el pequeño pudiera cumplir con sus sesiones de catecismo, sin embargo, grupos armad0s arribaron al lugar y le… pic.twitter.com/P7YlfJrgCA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

Mujer que insultó a policías terminó en "La Curva"

El desplante internacional de la conductora terminó de forma abrupta cuando fue trasladada al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, mejor conocido por los tapatíos como "La Curva".

¿Qué va a pasar con la señora que insultó a policías?

Aunque todavía no se han revelado las sanciones exactas que recibiría la mujer, se espera que la multa sea de un monto considerable, además del pago por los daños ocasionados en el choque inicial.