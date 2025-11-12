Conductor muere tras choque y todavía le roban sus pertenencias en Aguascalientes

Muere conductor tras un accidente fatal sobre la carretera estatal 20, que conecta con Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el percance ocurrió cuando el chofer de una camioneta particular, que circulaba a exceso de velocidad, perdió el control e invadió los carriles contrarios, impactando de frente contra otro vehículo.

En este segundo automóvil viajaba José Óscar “N”, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar debido a la fuerza del impacto.

El responsable huía de otro accidente en Aguascalientes

Las autoridades informaron que el conductor de la camioneta involucrada acababa de provocar otro accidente minutos antes en la misma zona, por lo que intentaba escapar cuando terminó ocasionando el choque mortal.

Conductor provoca choque mortal y huye abandonando su camioneta en Aguascalientes|FIA

Tras el impacto, el presunto responsable abandonó su vehículo y huyó a pie, dejando a su víctima sin vida entre los restos de ambos automóviles.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al sitio para acordonar el área y atender la emergencia. Mientras tanto, personal de la Fiscalía de Aguascalientes inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del prófugo.

Indignación: roban pertenencias del fallecido tras el choque en Aguascalientes

Familiares de José Óscar denunciaron que, tras el accidente, el hombre fue víctima de robo. Según sus declaraciones, su cartera, su teléfono celular y su equipo de sonido —herramientas que utilizaba para trabajar como músico— desaparecieron del lugar antes de que las autoridades terminaran las diligencias.

Esta situación ha generado indignación entre los vecinos y la comunidad local, quienes exigieron mayor presencia policiaca y una investigación que no solo dé con el conductor responsable, sino también con quienes aprovecharon el caos para sustraer las pertenencias del fallecido.

Buscan al responsable del choque mortal en Aguascalientes

El Gobierno de Aguascalientes y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen un operativo de búsqueda para localizar al responsable del doble percance.

Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni si el vehículo abandonado cuenta con reporte de robo. Mientras tanto, amigos y familiares de José Óscar “N” exigen justicia y castigo ejemplar para quien provocó la tragedia y huyó del lugar.